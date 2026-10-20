Para Donald Trump, “París arde” y “hay que cerrar las fronteras”. Su vicepresidente, J.D. Vance, se mostró en la misma línea el domingo 18 de octubre, asegurando que las protestas en Francia y los disturbios violentos que ocurrieron se deben a la "obsesión de los liberales occidentales [es decir, los progresistas, nota del editor] por importar el Tercer Mundo a Francia y otros lugares".

Elon Musk, otro miembro de este triunvirato del movimiento MAGA, ya se había pronunciado el 6 de octubre, en las primeras semanas del movimiento que sacude a Francia, asegurando que esta ira no tenía nada que ver con los estudiantes, sino con “una lenta invasión”. El multimillonario propietario de la red social X había calificado a todos aquellos que “apoyan este movimiento como traidores que deben ser tratados como tales”.

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J.D. Vance en primera línea

Las protestas de los estudiantes franceses de secundaria para exigir más recursos para la educación y las manifestaciones del 17 de octubre, que reunieron a numerosos sectores de la sociedad civil para denunciar “el alto costo de vida”, parecen fascinar a la Administración Trump.

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Lejos de hacerse eco de las demandas de los manifestantes, sugieren intereses propios. Como lo plantean sus mensajes en las redes sociales, “se trata de reformularlo todo para convertirlo en un evento que encaje con la teoría del gran reemplazo”, destaca Jérôme Viala-Gaudefroy, especialista en Estados Unidos, profesor en Sciences Po y autor del libro ‘Las palabras de Trump’.

Muy popular en los sectores de extrema derecha a ambos lados del Atlántico, esta tesis atribuye a una pequeña élite una conspiración contra los occidentales “blancos” con el fin de reemplazarlos por no europeos, en su mayoría musulmanes.

Existe una especie de división de tareas, no necesariamente voluntaria, en esta apropiación política por parte del movimiento MAGA de la crisis social francesa. Elon Musk desempeña el papel del trumpista amenazante que promete que quienes apoyen el movimiento social serán tratados como “traidores” a la nación, es decir, culpables de uno de los delitos más graves en Estados Unidos.





De manera menos agresiva, “Donald Trump se mantiene en un tono más emocional al hacer énfasis en las imágenes de destrucción, mientras que J.D. Vance enmarca sus comentarios en una lucha cultural más teórica, centrándose en cuestiones de asimilación de los inmigrantes y compatibilidad cultural”, resume Jérôme Viala-Gaudefroy.

De hecho, el vicepresidente aprovechó la actualidad francesa para intentar volver al primer plano mediático. J.D. Vance sabe que las elecciones de medio mandato podrían salirles caras a los republicanos, y no se ha pronunciado mucho sobre la guerra en Irán ni sobre la de Ucrania. “Últimamente ha concedido algunas entrevistas en las que se presenta, sobre todo, como el defensor de la lucha contra el fraude, pero con las manifestaciones en Francia ha encontrado la oportunidad de dirigirse a la base del movimiento MAGA aprovechando el tema de la inmigración”, afirma Scott Lucas, especialista en política estadounidense de la Universidad de Dublín.

Para J.D. Vance, la crisis francesa es un verdadero soplo de aire fresco en el ámbito político. “Le permite desviar la atención de los medios de los temas relacionados con Irán e Israel, con los que no se siente cómodo, ya que no comparte todas las posturas de Donald Trump, y, al mismo tiempo, ubicarse en un ámbito en el que está totalmente de acuerdo con el presidente estadounidense”, analiza William Genieys, especialista de los Estados Unidos de Trump y director de investigación del CNRS, adscrito al Centro de Estudios Europeos y de Política Comparada de Sciences Po París.

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Motivaciones electoralistas

El movimiento estudiantil de secundaria, revisado y adaptado a la luz de las obsesiones migratorias del movimiento MAGA, “también le da argumentos a J.D. Vance”, asegura William Genieys, quien está escribiendo una biografía del vicepresidente estadounidense. Según el experto, J.D. Vance “siempre se ha presentado como el portavoz de la clase trabajadora blanca que estaría amenazada por el declive social”, y durante su famoso discurso en Múnich en febrero de 2025, ya había criticado a los gobiernos europeos, responsables, en su opinión, de una actitud laxa hacia la inmigración que amenazaría el modo de vida de los blancos cristianos. Los recientes comentarios del vicepresidente estadounidense se inscriben en la misma línea ideológica.

El bando pro-Trump no solo se aprovecha de las manifestaciones en Francia para mejorar la imagen de J.D. Vance ante la base del movimiento MAGA. Para la mayoría de los expertos entrevistados por France 24, hay evidentes motivaciones electoralistas a pocas semanas de las midterms.

“La crisis francesa se utiliza como una advertencia. Donald Trump y J.D. Vance aseguran que, si los votantes no eligen a candidatos que defienden una firmeza absoluta frente a los inmigrantes, lo que está sucediendo en Francia ocurrirá en Estados Unidos”, explica René Lindstaedt, especialista en política estadounidense de la Universidad de Birmingham.

“Es una distracción bienvenida para el presidente estadounidense”, asegura Richard Hargy, especialista en política estadounidense de la Universidad de Ulster. “A Donald Trump le cuesta lidiar con temas como el costo de vida y el aumento del precio de los combustibles, y espera poder aprovechar esta crisis para reorientar los debates hacia un tema, como la inmigración, en el que se le da mejor”, agrega el experto. Aunque, como colmo de la ironía, está utilizando una crisis francesa, relacionada precisamente con el costo de vida, en nombre de la lucha contra la inmigración.

Sin embargo, “es poco probable que la situación francesa tenga un gran peso en el voto de los electores”, matiza Richard Hargy. Este uso "de la crisis francesa tiene como objetivo principal asustar a los votantes de MAGA que se sienten tentados a abstenerse en las elecciones de mitad de mandato, con el fin de motivarlos a acudir a las urnas”, precisa Jérôme Viala-Gaudefroy. Para él, se trata más bien de un argumento de movilización que de un tema de campaña de última hora.

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“Made in USA”

Otros incluso consideran que la dimensión de política interna es solo secundaria. “El objetivo es favorecer a los movimientos de extrema derecha en Europa, ya que esto forma parte de las prioridades de Estados Unidos, tal como las definió la Administración Trump en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional”, asegura Scott Lucas.

Este documento, publicado en diciembre de 2025, hace énfasis en la necesidad de “apoyar a los aliados europeos que desean restaurar la identidad occidental”.

Para René Lindstaedt, las declaraciones de Donald Trump, J.D. Vance y Elon Musk son “tantos impulsos a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen”. Al insistir en el caos que reinaría en Francia, abogan por una respuesta más firme para restablecer el orden… lo cual es precisamente la línea adoptada por el partido de extrema derecha.

Los expertos entrevistados consideran muy probable que las declaraciones de los funcionarios estadounidenses sobre la situación francesa sean un preludio de otros intentos de injerencia por parte de la administración estadounidense de cara a las elecciones presidenciales francesas.

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Este artículo fue traducido del texto original en francés.

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