Lo esencial:
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Francia impuso toques de queda parciales en algunas ciudades tras un fin de semana marcado por disturbios y saqueos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió a las autoridades locales que adopten medidas para proteger los comercios, aunque descartó un toque de queda general para todo París.
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El grupo conocido como chalecos amarillos convocó una nueva jornada de protestas para el sábado 24 de octubre. El movimiento, que protagonizó meses de movilizaciones durante el primer mandato de Emmanuel Macron, vuelve a las calles en medio del malestar por el coste de vida y de las protestas estudiantiles contra la falta de profesores y el deterioro de las condiciones educativas.
- Manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre en París. La protesta busca respaldar las movilizaciones de estudiantes de secundaria y denunciar la "represión policial". El museo no pudo abrir sus puertas al público, según la dirección de la institución y dos sindicatos
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación las principales noticias sobre las protestas que sacuden a Francia este lunes 19 de octubre de 2026.
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