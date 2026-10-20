Francia impuso toques de queda parciales en algunas ciudades tras un fin de semana marcado por disturbios y saqueos. El primer ministro, Sébastien Lecornu , pidió a las autoridades locales que adopten medidas para proteger los comercios, aunque descartó un toque de queda general para todo París .

El grupo conocido como chalecos amarillos convocó una nueva jornada de protestas para el sábado 24 de octubre. El movimiento, que protagonizó meses de movilizaciones durante el primer mandato de Emmanuel Macron, vuelve a las calles en medio del malestar por el coste de vida y de las protestas estudiantiles contra la falta de profesores y el deterioro de las condiciones educativas.