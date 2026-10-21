Macron critica a Trump y Netanyahu: el presidente francés denunció los comentarios de dirigentes extranjeros sobre los disturbios en Francia y cuestionó el uso de videos falsos generados con inteligencia artificial.

Los sindicatos reclaman respuestas al Gobierno: Sophie Binet, secretaria general de la CGT, pidió al primer ministro Sébastien Lecornu que atienda las demandas de trabajadores y jóvenes, entre ellas aumentos salariales, subas del salario mínimo y más recursos para los servicios públicos.