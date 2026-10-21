El enviado de Donald Trump para negociar la paz en Ucrania, Steve Witkoff, planteó al presidente ruso, Vladimir Putin, reanudar las conversaciones trilaterales para el fin de la guerra, con la mediación de Washington, durante una reunión en San Petersburgo el miércoles 21 de octubre. Un día antes, Witkoff mantuvo un encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y algunos líderes europeos en la capital noruega, Oslo.

La reunión entre Putin y Witkoff transcurrió en el Palacio de Constantino, donde también estuvieron presentes el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov. El yerno y emisario de Trump, Jared Kushner, participó por videoconferencia, según la delegación estadounidense.

Witkoff declaró en una comparecencia televisada al inicio de la reunión que esperaba debatir la reanudación de las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, lo que permitiría a los "equipos técnicos y expertos" analizar los próximos pasos hacia un acuerdo de paz.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, a la derecha, saluda al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en el aeropuerto internacional de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 21 de octubre de 2026.

El enviado de Trump también adelantó que informaría a Putin sobre las conversaciones del martes en Oslo, que describió como "productivas". Y afirmo percibir "cierto impulso" en los esfuerzos occidentales para pactar el fin de la guerra.

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Algunas de las propuestas estadounidenses y ucranianas planteadas en Noruega fueron consagradas por escrito para ser entregadas a Putin. "Me gustaría pedirle, señor presidente, que mire y estudie estos documentos un poco más tarde", solicitó Witkoff al líder ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Putin "estudiará todas estas propuestas".

El encuentro en San Petersburgo comenzó poco antes del mediodía y terminó a las 15:00 (hora local). Se trató del noveno encuentro entre el líder ruso y el enviado estadounidense, de los que dos tuvieron lugar en San Petersburgo.

El emisario de la Casa Blanca tiene previsto volar seguidamente a Oslo para informar a los aliados europeos sobre el resultado de sus consultas con Putin.

"Avances reales"

Algunos de los presentes en la reunión de Oslo manifestaron sensaciones positivas sobre los acercamientos para pactar el fin de la guerra en Ucrania. El presidente finlandés, Alexander Stubb, declaró en la noche del martes que "se lograron avances reales", mientras que el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, habló en la emisora 'NRK' de "una nueva fase en la que los rusos también buscan oportunidades para la diplomacia".

En la misma línea, un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con Reuters, detalló que Ucrania había aportado nuevas ideas y propuestas en las conversaciones de Oslo, que evidencian un "progreso significativo" hacia un enfoque coordinado para relacionarse con Rusia.

Zelenski declaró en una entrevista con 'Fox News' que sus conversaciones con Witkoff fueron productivas y destacó la disposición de su Gobierno a entablar un diálogo diplomático. "Es importante negociar trilateralmente", señaló, antes de plantear que sería mejor si también se incluye a los países europeos.

Entre los temas de la agenda en Oslo figuraban las futuras garantías de seguridad para Ucrania, el destino de los territorios ocupados, la reconstrucción y la posibilidad de un alto el fuego, según el líder de Kiev.

Las últimas conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos tuvieron lugar en febrero, antes de que Washington e Israel lanzaran una guerra contra Irán.

Estos acercamientos encallaron por posturas irreconciliables entre ambos bandos en conflicto, especialmente por la exigencia de Putin a Zelenski para que ceda la totalidad del Donbás, los territorios invadidos en el este de Ucrania sobre los cuales Kiev mantiene el control de una quinta parte.

Washington se acerca a Moscú

El encuentro entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el delegado estadounidense Steve Witkoff comenzó con un gesto de buena voluntad por parte del Kremlin: la liberación de Stephen Hubbard, un profesor estadounidense jubilado detenido en Rusia tras ser capturado cuando combatía en Ucrania.

La excarcelación es la deferencia más reciente entre Estados Unidos y Rusia, que han protagonizado un inédito acercamiento desde que el presidente Donald Trump anunció el 9 de octubre un acuerdo de exportación de diésel con Rusia para ayudar a bajar los precios en Estados Unidos.

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Tras el pacto, Moscú anunció este miércoles que el primer petrolero cargado con 40.000 toneladas de diésel partirá el jueves rumbo a Estados Unidos. "A esta seguirán otras partidas, sin lugar a dudas", adelantó el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

Además, el republicano firmó el 16 de octubre una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia.

En contraparte, Putin ofreció este martes ayuda a Trump para poner fin a la guerra en Irán. "Si nosotros podemos hacer algo para solucionar esta crisis, lo haremos con gusto", apuntó el líder del Kremlin, tras remarcar "las especiales relaciones de confianza" entre Moscú y Teherán después de que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, visitara esta semana la capital iraní.

Rusia también podría suministrar "grandes cantidades" de fertilizantes a Estados Unidos para ayudar a los agricultores estadounidenses, según declaró el presidente ruso a Witkoff.

Además, Putin insistió en la idea de convocar en noviembre una reunión en China con Trump, en la que, según ha sugerido el Kremlin, también podría participar el presidente chino, Xi Jinping.

La última noche de guerra deja 5 muertos en Ucrania

Instalaciones energéticas en Kiev y otras tres ciudades fueron el objetivo de los ataques rusos de la madrugada del miércoles, según declaró el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, quien reportó dos fallecidos y once heridos a las afueras de la ciudad oriental de Járkiv, donde un enjambre de drones explotó en una zona residencial.

Entretanto, tres personas murieron y doce resultaron heridas en Kiev, además de daños en diez edificios residenciales, según informó la administración militar de la ciudad.

Koretski informó además de ataques contra una universidad en la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, y a un centro comercial de Uman, en Cherkasi.

Equipos de rescate combaten un incendio en un edificio residencial tras un ataque aéreo en Kramatorsk, en la región de Donetsk, en Ucrania, en una fotografía del Servicio de Emergencias de Ucrania del 20 de octubre de 2026.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron durante la noche un almacén, una subestación eléctrica y un buque granelero en alta mar que se dirigía al puerto ucraniano de Odesa.

Paralelamente, el Ejército ruso reportó que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche 373 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre Crimea, anexionada ilegalmente, y el mar Negro.

Pese a ello, tres civiles murieron tras una ofensiva con drones del Ejército ucraniano en la región de Lugansk, anexionada por Moscú, según informaron este miércoles las autoridades locales. Entre los edificios afectados se encuentra la compañía telefónica regional, indicó el Ministerio de Emergencias ruso.

Con información de EFE, Reuters y AP.

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