El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones de Trump de enviar cocaína a Estados Unidos y cuestionó cualquier plan de Washington de lanzar ataques contra los narcotraficantes en el país sudamericano.

En un mensaje en X, Petro, quien en su juventud perteneció a una guerrilla de izquierda, afirmó que "regresará a las armas" si el gobierno estadounidense perpetra ataques en territorio colombiano.

En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata, dijo que la incursión en Venezuela recordaba “la peor interferencia en nuestra zona en el pasado”.

Horas antes, Trump había amenazado a Petro con una operación militar similar a la que se llevó a cabo en Caracas.

"Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo, a quien le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

"Esto representa una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en un comunicado emitido a última hora del domingo 5 de enero.

Petro, crítico de la política estadounidense

El presidente colombiano ha enojado a altos funcionarios estadounidenses al negar solicitudes de extradición estadounidenses y criticar la ofensiva migratoria de la administración Trump y sus esfuerzos para combatir el narcotráfico en la vecina Venezuela.

“Bajo mi administración, Colombia no colabora en asesinatos”, dijo Petro el 5 de septiembre después de que el ejército estadounidense llevara a cabo un ataque mortal contra una pequeña embarcación venezolana en el Caribe que, según la administración Trump, transportaba cocaína con destino a Estados Unidos.

Por su parte, Trump ha dicho que existe un incumplimiento de Colombia en sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año.

Según el presidente estadounidense, "se debe exclusivamente a su liderazgo político", en referencia a Petro.

Ruptura de la colaboración

Tras varios trinos en redes sociales, la administración Trump agregó en septiembre de 2025 a Colombia a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años.

Fue un duro reproche a un tradicional aliado de Estados Unidos, que refleja lo que Washington afirma que es un reciente aumento en la producción de cocaína, pero también el deterioro de los lazos entre la Casa Blanca y el presidente izquierdista del país sudamericano.

La administración Trump ya había emitido una exención de las sanciones que habría provocado importantes recortes de ayuda, citando intereses nacionales vitales de Estados Unidos.

No obstante, esta medida fue un paso importante contra uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en América Latina, que según los analistas podría dañar la economía y obstaculizar aún más los esfuerzos para restablecer la seguridad en el campo.

El presidente Gustavo Petro lamentó la decisión de Trump y dijo que Colombia fue penalizada después de sacrificar las vidas de "docenas de policías, soldados y ciudadanos comunes, tratando de evitar que la cocaína" llegara a Estados Unidos.

Colombia corta cooperación de inteligencia

La última vez que Estados Unidos agregó a Colombia a la lista fue en 1997, a través de un proceso conocido como descertificación, cuando los cárteles del país —mediante amenazas de violencia y sobornos— habían envenenado gran parte de las instituciones de la nación.

Sucesivas administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, enviaron miles de millones de dólares en ayuda exterior a Colombia para erradicar los cultivos ilegales de coca, fortalecer a sus fuerzas armadas en la lucha contra los rebeldes impulsados por el narcotráfico y brindar alternativas económicas a los agricultores pobres que se encuentran en los niveles más bajos de la industria de la cocaína.

La respuesta diplomática de Colombia llegó cuando el Gobierno de Petro despidió a oficiales de inteligencia colombianos que están alimentando al gobierno estadounidense con "información falsa" sobre su gobierno, según anunció.

La polémica sesión de la ONU

Uno de los puntos más determinantes en este distanciamiento de la relación ocurrió durante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, promocionó su enfoque agresivo para combatir las drogas, incluyendo decisiones de designar a algunos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras y llevar a cabo ataques militares letales contra lanchas rápidas que, según él, transportaban drogas en el sur del Caribe.

“A cada matón terrorista que introduce drogas venenosas a los Estados Unidos de América: tenga presente que lo haremos desaparecer”, se jactó en esa oportunidad en la ONU.

Su homólogo colombiano respondió que Trump debería enfrentar cargos criminales por permitir un ataque contra “jóvenes desarmados que simplemente estaban tratando de escapar de la pobreza”.

"La política antidrogas de Estados Unidos no busca la salud pública de una sociedad, sino apuntalar una política de dominación", expresó Petro, que acusó a Washington de ignorar el tráfico y la producción de drogas a nivel nacional mientras demonizaba a su país.

Luego, llamó públicamente a los soldados estadounidenses a desconocer a Trump. Fue razón suficiente para que le fuera revocada su visa.

Poco después, en octubre, el mandatario republicano anunció que pondrá fin a todos los pagos y subsidios de Estados Unidos a Colombia.

Petro en la lista Clinton

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en octubre del año anterior sobre la imposición de sanciones financieras al presidente Petro, a quien acusa de participar en el comercio global de drogas ilícitas.

En el comunicado oficial, el Tesoro afirma que bajo el gobierno de Petro "la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord" y que el mandatario "ha brindado beneficios a organizaciones narco-terroristas".

Las sanciones incluyen la incorporación del presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro Burgos y su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

También conocida como la Lista Clinton, la medida significa que Petro tiene sanciones económicas como el bloqueo de cuentas bancarias tanto para él como para varios miembros de su familia.

Además, representa un golpe en la credibilidad del mandatario e impacta también en las relaciones diplomáticas de Colombia.

Aunque hay cada vez más distancia entre ambos, mantienen una relación incómoda. Colombia anunció este 5 de enero que continuará trabajando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico utilizando la inteligencia y la tecnología de Washington, según dos funcionarios de la nación sudamericana.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio también dijo que continúa con su cooperación con Colombia.

Con AP, Reuters, EFE y AFP

