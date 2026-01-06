Este lunes 5 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció la detención arbitraria de al menos 14 periodistas y comunicadores, la mayoría de los cuales se preparaban para cubrir la ceremonia de instalación de la Asamblea Nacional en el periodo 2026-2031.

Según la organización sindical, 13 de los retenidos pertenecen a agencias o medios internacionales, mientras uno trabaja para un medio nacional.

El sindicato precisó que además de detener a periodistas, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar prohibieron a los medios presentes en el hemiciclo de sesiones “transmitir en vivo, grabar o hacer fotos”.

Según el SNTP, todos los periodistas detenidos han sido liberados y uno de ellos fue deportado.

Igualmente, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) también reportó en su cuenta la detención de varios periodistas.

Fuentes del CNP Seccional Caracas relataron a France 24, que “varios de los detenidos fueron interceptados y despojados de sus equipos. Además, funcionarios revisaron los respectivos equipos móviles, exigiendo claves para acceder a los contactos y archivos”.

Además, la organización aseveró desconocer "el paradero de los periodistas detenidos”, por lo que indicó que habían sido objeto de “desaparición forzada”.

Con respecto a las justificaciones de los miembros de las Fuerzas de Seguridad Oficialistas para realizar estos actos, miembros del CNP ubicados en la capital afirmaron que “las autoridades han utilizado el argumento de que con el estado de Conmoción Exterior, cualquier cubrimiento sobre la crisis atenta contra la seguridad nacional”.

Aunque el CNP hace énfasis en que a pesar de que actualmente en Venezuela existe un estado de Conmoción Exterior, decretado por el presidente Nicolás Maduro antes de ser capturado en Caracas por las tropas de Estados Unidos, dicha legislación “preserva el derecho a informar”, pues éste constituye “un derecho intangible”.

Intimidaciones en la frontera

Mientras tanto, en las cercanías del puente internacional Simón Bolívar, que divide el municipio colombiano de Villa del Rosario de la localidad venezolana de San Antonio del Táchira, varios miembros de la prensa internacional denunciaron amedrentamientos por parte de miembros de la Fuerza Pública de Venezuela.

El periodista colombiano Luis Carlos Vélez, quien trabaja para la cadena estadounidense Univisión, denunció que fue detenido por más de una hora por miembros de los servicios fronterizos venezolanos, quienes revisaron material que su equipo de trabajo había grabado, y posteriormente “borraron” múltiples videos.

“Nos metieron a un cuarto, en donde habían agentes del SEBIN (Servicio de Inteligencia Nacional), retuvieron nuestros teléfonos y nuestros documentos por aproximadamente hora y cuarto; tomaron fotografías de nuestros documentos, y el funcionario las enviaba a Caracas”, relató el comunicador en un video publicado en su cuenta de X.

Asimismo, la periodista argentina Carolina Amoroso, quien se encuentra cubriendo la situación de Venezuela desde la frontera con Colombia para el canal de su país Todo Noticias (TN), en medio de una transmisión en vivo advirtió que desde una camioneta, en la que se transportaban efectivos de las Fuerzas Armadas, recibió gestos y amenazas contra su labor.

“Recién acaba de pasar una camioneta, que me hace una señal de ‘ojo', que tuviera cuidado, porque justamente estoy parada sobre el límite, y que esto me podría traer algún tipo de problema”, aseveró la comunicadora en medio de su informe en vivo para TN.

Prensa bajo asedio

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela aprovechó la juramentación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para detallar la situación de los medios de comunicación y el periodismo en la nación sudamericana.

El SNTP aseguró que hoy en día hay por lo menos 23 periodistas o trabajadores de la prensa “privados de su libertad”. Sumado a esto, la entidad subrayó que durante la administración de Nicolás Maduro se bloquearon por lo menos 60 medios en internet, lo que constituye “una forma de censura estructural”.

Asimismo, en diálogo con France 24 el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas advirtió que desde hace años “se lleva a cabo una política de Estado, que busca silenciar la información, con la intención de que los ciudadanos solo puedan acceder a las fuentes de información oficiales”.

Según los informes más recientes de Reporteros sin Fronteras, durante el Gobierno de Nicolás Maduro se ha coartado el derecho a la información, como consecuencia de la imposición de medidas como el “monopolio oficial sobre las importaciones de papel y de suministros para imprentas".

El informe agrega que como consecuencia de estas medidas "desaparecieron las ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país".

"Mediante una política opaca de concesión y revocación de las licencias de radio, las autoridades han obligado a echar al cierre 200 emisoras de radio. Además, el ejecutivo venezolano persiste en su bloqueo a los contenidos informativos en Internet, afectando gravemente a los medios digitales no oficialistas", agrega el reporte.

Con EFE y medios locales

