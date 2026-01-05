Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron frente al tribunal federal de Nueva York y se declararon inocentes de los cargos que les acusan por narcotráfico y tráfico de armas.

Las audiencias retomarán el próximo 17 de marzo.

Varios países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenan el asalto estadounidense a Caracas y la captura de Nicolás Maduro, aunque Washington se defiende asegurando que "no está en guerra con Venezuela".

Asamblea Nacional de Venezuela se reúne para inaugurar la legislatura 2026-2031 y para confirmar el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que Washington está ahora “al mando” en Venezuela tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

Delcy Rodríguez, designada presidenta interina por el Tribunal Supremo, dijo estar dispuesta a cooperar con Estados Unidos en el marco de relaciones “equilibradas y respetuosas”, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia.

El opositor Edmundo González Urrutia calificó la captura de Maduro como un “paso importante, pero insuficiente”, y reclamó la liberación de todos los presos políticos y el respeto del resultado electoral del 28 de julio de 2024. Habló desde España, donde se encuentra exiliado y se considera presidente electo.