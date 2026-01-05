El juicio contra los ciberacosadores de Brigitte Macron concluyó el lunes 5 de enero con diez condenas, con penas de hasta seis meses de prisión. Se les acusó de difundir insultos y rumores relacionados con su género y la diferencia de edad entre ella y el presidente.

Ocho acusados ​​fueron condenados a penas de prisión suspendidas que van de cuatro a ocho meses debido a una "voluntad de perjudicar a la denunciante" en "términos maliciosos, degradantes e insultantes" sobre la "presunta pedocriminalidad" de la Primera Dama, detalló el presidente del tribunal de París, Thierry Donnard.

A uno de los acusados ​​se le impuso una pena de seis meses de prisión debido a su ausencia en este juicio altamente publicitado, el 27 y 28 de octubre de 2025. El último acusado no fue condenado a prisión, recibiendo solo un curso de concienciación y una multa, a las que también fueron condenados sus nueve coacusados.

Los ciberacosadores considerados más influyentes en las redes sociales, calificados de "instigadores" durante el juicio por el fiscal Hervé Tétier, fueron condenados a penas de prisión condicional más severas: ocho meses para el escritor Aurélien Poirson-Atlan, alias Zoé Sagan, seis meses para la médium Amandine Roy y el galerista Bertrand Scholler.

Se les prohibirá utilizar sus cuentas de redes sociales durante un período de seis meses.

Cursos de sensibilización y cuentas cerradas

"Lo importante son los cursos de prevención y la suspensión de las cuentas" de algunos de los autores, declaró Jean Ennochi, abogado de Brigitte Macron , tras las deliberaciones.

Todos tendrán que asistir, a su propio coste, a un curso de sensibilización sobre el "respeto a las personas en el espacio digital" y pagar una multa conjunta de 10.000 euros.

Sólo dos de los diez acusados, de entre 41 y 65 años y procedentes de todo el país, estuvieron presentes en el veredicto.

La relación entre Emmanuel Macron , de 48 años, y su esposa Brigitte, de 72, a quien conoció cuando ella enseñaba teatro en su instituto, ha sido objeto de una difusión masiva de información falsa que la pareja finalmente ha decidido combatir en los tribunales en Francia y Estados Unidos.

Ausente de este juicio, Brigitte Macron explicó a los investigadores al presentar una denuncia a finales de agosto de 2024 que el rumor que la presentaba como una mujer transgénero había tenido "un impacto muy fuerte" en su entorno y en ella misma, al contar que sus nietos habían oído que "su abuela es un hombre".

"Lucho constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso escolar. Pero si no doy ejemplo, será difícil", declaró la esposa del presidente el domingo por la noche durante el noticiero de las 20:00 h de TF1, la víspera del veredicto. "No tocarán mi historia familiar", "con eso no se juega", aseguró.

Ante una sala repleta, su hija Tiphaine Auzière confirmó el impacto de esta desinformación mundial sobre la salud de su madre , "constantemente alerta" ante los continuos cuestionamientos sobre su "identidad".

La señora Macron fue presentada como "el hombre del año"

La mayoría de los acusados ​​habían expresado su sorpresa por tener que justificar publicaciones "satíricas", invocando la libertad de expresión o el derecho a informar frente a una verdad "oculta".

En su cuenta X, que desde entonces ha sido suspendida, Zoé Sagan, de 41 años, había calificado la diferencia de edad de 24 años entre la pareja Macron como un "delito sexual" y una "pedofilia sancionada por el Estado".

Amandine Roy, de 51 años, está detrás de un video viral de cuatro horas publicado en 2021, luego eliminado, afirmando que Brigitte Macron nunca existió y que su hermano Jean-Michel asumió su identidad después de cambiar de sexo.

Condenada por difamación en septiembre de 2024 en un juicio separado, fue absuelta en apelación el 10 de julio. La primera dama francesa, que recurrió ante el Tribunal de Casación con su hermano, explicó que este video, realizado con Natacha Rey, quien no comparece en este juicio, había contribuido en gran medida a amplificar el rumor.

También estuvo ausente de este juicio por ciberacoso el periodista Xavier Poussard, cuyo caso finalmente fue separado por residir en Milán, y es presentado como el otro gran instigador de esta campaña global de desinformación.

Autor del best-seller "Becoming Brigitte", se asoció con la influencer estadounidense Candace Owens, contra quien la pareja presidencial inició un proceso judicial en Estados Unidos este verano .

El podcaster teórico de la conspiración de 36 años publicó una serie de videos basados ​​en el libro de Xavier Poussard, cuya viralidad dio resonancia global al rumor transfóbico.

Varios acusados ​​​​en juicio en París compartieron sus publicaciones, incluida una portada manipulada de la revista Time que presenta a Brigitte Macron como "hombre del año".

Este artículo fue adapotado de su original en francés.

