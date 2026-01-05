La red de activistas de derechos humanos iraní HRANA afirmó que al menos 15 personas han muerto desde el inicio de las protestas en Irán hace una semana y 582 han sido arrestadas. "En los últimos siete días, se han registrado manifestaciones en al menos 174 puntos de 60 ciudades en 25 provincias", añadió la organización en un comunicado del 3 de enero, en el que denuncian que "las fuerzas del orden recurrieron a la violencia, emplearon medidas de control de multitudes, realizaron arrestos e impusieron un clima de seguridad reforzado en varias ciudades".

Los videos de las protestas publicados en las redes sociales de HRANA, un organismo que se apoya en una red de activistas dentro de Irán para sus informes, muestran a las fuerzas de seguridad estatales lanzando gases lacrimógenos y ráfagas de disparos para dispersar a los manifestantes en varios puntos del país, así como el arresto con violencia de algunos de los ciudadanos.

Paralelamente, el grupo de derechos kurdos Hengaw elevó el número de víctimas a 17, una de ellas identificada como Latif Karimi, un ciudadano de Malekshahi, "atacado directamente por las fuerzas gubernamentales", señala la organización en una nota de prensa. Emad Karimi, hijo del fallecido, lamentó en una publicación en su Instagram: "El crimen de mi padre fue simplemente decirle a la gente que no disparara".

تصاویری از رگبار مستقیم و هدفمند نیروهای سپاه پاسداران بە داخل جمعیت معترض در ملکشاهی ایلام در این ویدیو بە وضوح لحظه اصابت گلولە بە مهدی امامی‌پور دیدە می‌شود. شنبه ۱۳ دی ۱٤٠٤ pic.twitter.com/H3Twh7B01s — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 4, 2026

En Malekshahi, provincia de Ilam, diversos colectivos de derechos humanos denunciaron una situación especialmente grave el sábado, cuando al menos cuatro personas murieron y 30 resultaron heridas tras el ataque de las fuerzas de seguridad a una concentración, según estimaciones de IHRNGO, una entidad veedora de los derechos humanos en Irán.

Este domingo, en el octavo día de concentraciones, comerciantes de Teherán cerraron sus negocios para a unirse a las manifestaciones, un día después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, asegurara que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar".

Los enfrentamientos más intensos se han registrado en zonas occidentales de Irán, pero también se han observado choques entre manifestantes y policía en Teherán, en zonas centrales y en la provincia meridional de Baluchistán.

El jefe de la policía de Irán, Ahmad-Reza Radan, informó ante la prensa local de la búsqueda de los líderes de las protestas con fines de arresto, antes de asegurar que "un gran número de líderes en el espacio virtual han sido detenidos". HRANA y la agencia de noticias Tasnim, afiliada al estado, señalaron la detención de un administrador de cuentas en línea que instaba a las protestas.

Enfado popular por una economía decadente

Si bien las protestas comenzaron como una iniciativa entre comerciantes de Teherán en contra del encarecimiento de los precios, entre otras dificultades económicas, pronto las concentraciones atrajeron también a estudiantes y ciudadanos en otras partes del país, quienes añadieron arengas antigubernamentales.

La presión económica, que se ha intensificado desde septiembre, cuando Naciones Unidas reimpusó sanciones al país por su programa nuclear, ha desplomado el rial iraní, que ahora se cotiza a aproximadamente 1,4 millones por dólar.

Los precios de la carne, el arroz y otros alimentos básicos se han encarecido hasta un 40%, según la tasa de inflación anual. En diciembre, Irán introdujo elevó los precios de la gasolina, que se ha mantenido como una de las más baratas del mundo gracias al subsidio estatal.

Aún más, el gobierno ha tenido dificultades para proporcionar agua y electricidad en todo el país durante todo el año y los organismos financieros mundiales predicen una recesión en 2026.

El presidente Masoud Pezeshkian pidió al Ministerio del Interior que adopte un enfoque "amable y responsable" hacia los manifestantes, según comentarios publicados por los medios estatales afines a Teherán, bajo la premisa de que "la sociedad no puede ser convencida o calmada con enfoques enérgicos". Pero este domingo, la organización iraní de derechos humanos IHRNGO difundió imágenes de disparos contra manifestantes en la ciudad de Foladshahr.

La moderación retórica de las autoridades llega después de una aceptación pública del debilitamiento de la economía. El vicepresidente iraní, Mohammadreza Aref, reconoció el domingo que el país enfrenta dificultades; sin embargo, advirtió de que algunas personas están tratando de aprovecharse de las protestas. "Esperamos que los jóvenes no caigan en la trampa de los enemigos", destacó Aref en comentarios difundidos por los medios estatales.

Trump amenaza con intervenir

En un mensaje publicado el 2 de enero en la red social Truth, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país "acudirá al rescate" de los manifestantes iraníes si las fuerzas de seguridad de la República Islámica les disparan y los matan, unas palabras que hoy resuenan con más fuerza en Teherán, tras la incursión militar estadounidense en Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro.

Trump declaró el viernes que sus hombres están "preparados y listos para partir", sin especificar qué acciones estaba considerando en el país de Medio Oriente.

Altos funcionarios iraníes respondieron a las amenazas de Trump con el anuncio de represalias contra las fuerzas estadounidenses en la región, en caso de una operación militar. El ayatolá Jamenei afirmó que Irán "no se rendirá ante el enemigo".

El gobierno persa instaló una pancarta en Teherán que advierte a Estados Unidos e Israel de la muerte de sus tropas en caso de una acción militar en su territorio. "Cuidado con tus soldados", se lee en el cartel colosal que exhibe una fila de ataúdes revestidos con banderas estadounidenses e israelíes.

