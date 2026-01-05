El secretario de Estado Marco Rubio pasó todo el domingo 4 de enero tratando de matizar las declaraciones de Donald Trump sobre un gobierno tutelado por Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, ahora el mandatario ha ratificado sus declaraciones iniciales, asegurando que su administración aspira a obtener de la presidenta encargada Delcy Rodríguez "acceso total al petróleo venezolano".

"Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó el líder republicano en declaraciones a periodistas que lo consultaron antes de su partida de Mar-a-Lago a Washington, en las que también aseguró que "estamos a cargo" del poder en Venezuela.

La frase contrasta con los esfuerzos de Rubio por recoger la leche derramada el sábado, cuando Trump dijo que Estados Unidos establecería una especie de cogobierno con Rodríguez.

En conversación con la cadena 'CBS', Rubio sostuvo que la "cuarentena petrolera" que seguirá vigente contra los tanqueros sancionados no significaba que Washington esté en posición de gobernar "día a día" en Venezuela.

"Seguimos con esa cuarentena y esperamos ver cambios, no solo en la forma en que se gestiona la industria petrolera en beneficio de la población, sino también para que detengan el narcotráfico", afirmó Rubio en el programa 'Face the Nation'.

Expertos han apuntado también los impedimentos legales para que Estados Unidos concrete sus intenciones de gestionar la industria petrolera y otros recursos venezolanos.

"Una potencia militar ocupante no puede enriquecerse quitando los recursos de otro Estado, pero probablemente la administración Trump afirmará que el gobierno venezolano nunca los poseyó legítimamente", indicó en conversación con AP el profesor de derecho de la Universidad de Columbia, Matthew Waxman.

El aparente esfuerzo de control de daños de Marco Rubio se vino abajo horas después, cuando Trump ratificó sus dichos del sábado 3, al develar su plan de administrar las cuantiosas materias primas venezolanas porque "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo", en alusión al calamitoso estado de la infraestructura en el país petrolero.

Trump fue incluso más allá, al rebautizar la Doctrina Monroe, que plantea la intervención en América Latina para proteger los intereses estadounidenses como "Doctrina Donroe", recordando su nueva visión estratégica de que "el hemisferio (occidental) es nuestro", y amenazando de nuevo al interinato de Rodríguez: "si no se comportan, haremos un segundo ataque".

Bardas en remojo para Colombia

En la misma ronda de preguntas y respuestas, Trump reconoció que le "suena bien" llevar a cabo en Colombia una operación similar a la que depuso a Maduro.

"Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a hacerlo por mucho tiempo", dijo el presidente a los periodistas que le preguntaron sobre los pronunciamientos recientes de su homólogo Gustavo Petro.

Cuando se le consultó si esa frase abría la puerta a la posibilidad de replicar en Colombia una misión como la de Caracas, Trump respondió "me suena bien".

La llamada Operación Lanza del Sur, que implicó la voladura de un centenar de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas, se desplazó en las últimas semanas de las costas del Caribe cercanas a Venezuela, a las aguas internacionales en el Pacífico próximo a Colombia.

Petro no respondió directamente a las insinuaciones de Trump, pero sí publicó un mensaje en la red social X en las que afirmó que "los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo".

Viraje en Caracas

A diferencia de Petro, la presidenta encargada Rodríguez suavizó su tono hacia Estados Unidos, y en un comunicado publicado en Instagram hizo votos por un "relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela".

En un evidente cambio del discurso confrontador del 3 de enero, Rodríguez invitó a Washington a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación", y evitó reiterar el reclamo por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Rodríguez se dirigió concretamente al mandatario estadounidense, a quien mencionó por nombre y apellido para recordarle que "nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra".

Sin embargo, Rodríguez anunció durante un consejo de ministros la creación de una comisión especial de alto nivel para la liberación de Maduro y Flores, que será encabezada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez.

Con Reuters, AP y EFE

