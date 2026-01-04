Lo esencial:

  • Donald Trump reiteró sus amenazas a la ahora mandataria interina, Delcy Rodríguez, y no descartó otras injerencias militares, como para quedarse con el territorio danés de Groenlandia.

  • La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asume como mandataria interina, según la orden del Tribunal Supremo de Justicia del país.

  • Marco Rubio volvió a descartar un apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, y aseguró que a los líderes chavistas a cargo ahora de Venezuela "los juzgaremos por lo que hagan".

  • España, Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay rechazaron en un comunicado conjunto, que no menciona a Estados Unidos, "las acciones militares ejecutadas unilateralmente" en Venezuela.

  • EE. UU. levantó las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras la captura de Maduro en Venezuela.

  • Se conocieron nuevas imágenes del líder chavista esposado tras su llegada a Nueva York, acusado de cargos relacionados con narcotráfico.

A continuación, las principales noticias de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU., este domingo 4 de enero:

