Donald Trump reiteró sus amenazas a la ahora mandataria interina, Delcy Rodríguez, y no descartó otras injerencias militares, como para quedarse con el territorio danés de Groenlandia.

La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asume como mandataria interina, según la orden del Tribunal Supremo de Justicia del país.

Marco Rubio volvió a descartar un apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, y aseguró que a los líderes chavistas a cargo ahora de Venezuela "los juzgaremos por lo que hagan".

España, Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay rechazaron en un comunicado conjunto, que no menciona a Estados Unidos, "las acciones militares ejecutadas unilateralmente" en Venezuela.

EE. UU. levantó las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras la captura de Maduro en Venezuela.