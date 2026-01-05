La primera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein está prevista para este lunes 5 de enero a las 12:00 del mediodía.

Maduro comparecerá probablemente vestido de naranja, como otros imputados, para escuchar la lectura de los cargos por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras, conspiración para usar esas armas en actividades criminales y colaboración con organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.

Este último cargo se refiere específicamente a las acusaciones del gobierno de Donald Trump de que Maduro encabeza el llamado Cartel de los Soles y de que es líder del Tren de Aragua, los dos grupos criminales cuya designación sirvió de excusa para las operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta, que terminaron con la extracción del mandatario venezolano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Flores, por su parte, responderá a una imputación por prestar apoyo logístico y financiero a una estructura criminal.

Además de Maduro y Flores hay otras cuatro personas imputadas: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y figura clave del chavismo; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', señalado como líder de la banda criminal Tren de Aragua.

Inmunidad: ¿aplica o no?

Maduro y Flores quedarán probablemente en custodia preventiva, sin derecho a fianza, mientras que sus abogados tratarán de demostrar que la operación militar con la que fueron capturados en Venezuela el 3 de enero no respetó el derecho internacional y violó la inmunidad de él como jefe de Estado.

Ese fue el argumento de la defensa de otro "hombre fuerte" que vivió una situación idéntica, Manuel Antonio Noriega, de Panamá, pero de acuerdo con expertos, se encontrará con la misma respuesta que lo mantuvo en prisión: la falta de reconocimiento como mandatario legítimo lo privará de esa protección.

"No hay derecho a inmunidad soberana si no le reconocemos como jefe de Estado", le dijo a la agencia AP Dick Gregorie, un fiscal federal retirado que participó en la imputación a Noriega y también ha investigado la corrupción dentro del gobierno de Maduro.

"Varias administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, han calificado su elección de fraudulenta y han negado el reconocimiento estadounidense. Por desgracia para Maduro, significa que está atrapado en ello", agregó el experto.

En el caso de Noriega, la opinión legal del fiscal federal adjunto de la época, Bill Barr, dio sustento jurídico a la operación de extracción y posterior procesamiento del líder, pues estimó que la Carta de la ONU no impedía expresamente los "secuestros forzosos" en el extranjero para hacer cumplir leyes nacionales, un precedente que seguramente se invocará contra los alegatos de Maduro.

Otros expertos, como el abogado defensor Oscar Markus, también consultado por AP, creen que los casos no son comparables, lo que plantea "serias dudas sobre si un tribunal estadounidense puede proceder en absoluto".

"Maduro tiene una defensa de inmunidad soberana mucho más fuerte que Noriega, que en realidad no era el presidente en funciones de Panamá en ese momento", indicó Markus.

¿Quién juzgará a Maduro?

El juicio de Maduro y Flores fue radicado en el Distrito Sur de Nueva York, el mismo en el que fue condenado a 45 años de prisión otro presidente juzgado por narcotráfico, el hondureño Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Trump. En su caso, el proceso recayó en otro tribunal, presidido por Kevin Castel.

La pareja presidencial comparecerá ante Alvin K. Hellerstein, un juez de 92 años que fue designado hace casi 30 años por Bill Clinton, y que ya ha llevado otros juicios de alto perfil.

Uno de ellos fue la demanda de los propietarios de las Torres Gemelas contra las aerolíneas American Airlines y United Continental, a las que acusaban de no haber tenido suficientes controles de seguridad para protegerse de las acciones que derivaron en los atentados del 11 de septiembre.

Ante Hellerstein han comparecido también Shakira en un juicio por plagio, donde la cantante fue exonerada pero su disquera sí fue considerada responsable, el magnate audiovisual Harvey Weinstein en un caso de indemnizaciones a algunas de sus víctimas de abuso y acoso sexual y, entre otros, el exabogado de Trump Michael Cohen.

Hellerstein es también el juez en el proceso que se sigue al exdirector de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Hugo "Pollo" Carvajal, quien responde a cargos de tráfico de drogas y armas por los que se ha declarado culpable.

Con AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más