Lo esencial:
Maduro comparece este lunes ante un tribunal en Nueva York. Capturado, luego detenido en Brooklyn desde el sábado por la noche, enfrenta cuatro cargos por tráfico de drogas y uno por posesión de armas automáticas. La audiencia inicial está prevista para el mediodía (hora local).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que Washington está ahora “al mando” en Venezuela tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.
- Delcy Rodríguez, designada presidenta interina por el Tribunal Supremo, dijo estar dispuesta a cooperar con Estados Unidos en el marco de relaciones “equilibradas y respetuosas”, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia.
- Rodríguez convocó su primer Consejo de Ministros y creó una comisión para buscar la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La comisión estará presidida por Jorge Rodríguez y el canciller Iván Gil.
- El opositor Edmundo González Urrutia calificó la captura de Maduro como un “paso importante, pero insuficiente”, y reclamó la liberación de todos los presos políticos y el respeto del resultado electoral del 28 de julio de 2024. Habló desde España, donde se encuentra exiliado y se considera presidente electo.
