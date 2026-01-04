24 de las 40 víctimas mortales del incendio de Crans-Montana, en Suiza, ya han sido identificadas.

La Policía y el Instituto de Medicina Legal del país siguen trabajando sobre el caso y se confirmaron la identificación de otras 16 personas este domingo 4 de enero.

“Se han identificado 16 nuevas víctimas y sus cuerpos han sido devueltos a sus familias”, precisó la Policía.

Numerosos adolescentes hacen parte de estas víctimas mortales. Entre ellas se encuentran cuatro mujeres suizas de 18 años, dos menores de 15 y 14 años y seis hombres suizos de entre 16 y 31 años.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También fueron identificados dos ciudadanos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad italiana y emiratí, un ciudadano rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.

“Por respeto a los familiares, no se divulgará más información en este momento”, añadió la Policía.

Aún queda trabajo por hacer. Las autoridades intentan identificar a todas las víctimas, tanto fallecidas como heridas.

119 resultaron lesionadas en el incendio y varias con quemaduras graves fueron trasladadas a hospitales de Francia, Alemania, Bélgica o Italia.

Diez pacientes están siendo tratados en Francia según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

Leer tambiénIncendio fatal de Año Nuevo: investigadores suizos privilegian la pista de velas de bengala

Causas del incendio aún por confirmar

En la noche del 31 de diciembre, un incendio se declaró en un bar popular entre los turistas de la lujosa localidad turística de Crans-Montana, en el sur de Suiza.

Rápidamente, la catástrofe causó decenas de víctimas mortales en un lugar con capacidad para 300 personas y otras 40 en su terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

“Todo apunta a que el fuego se originó en las velas encendidas o en las bengalas que se colocaron sobre las botellas de champán”, declaró el viernes 2 de enero la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud.

Los investigadores también tendrán que determinar si la espuma insonorizante del techo del sótano del establecimiento, que se incendió rápidamente, respetaba las normas.

Los gerentes del sitio, Jacques y Jessica Moretti, son una pareja francesa contra quien la Justicia suiza ha abierto una investigación por “homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia”.

El país decretó un día de luto nacional para el próximo viernes 9 de enero.

Leer tambiénIncendio en Suiza: investigación apunta a bengalas en botellas de champaña como origen de las llamas

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más