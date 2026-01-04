Lo esencial:

En medio de un amplio operativo de seguridad, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegan a Nueva York tras haber sido capturados por fuerzas estadounidenses en medio de bombardeos en Caracas.

En rueda de prensa, Donald Trump declaró que EE. UU. controlará Venezuela "hasta que llegue el momento de una transición" del poder.

Trump descartó a María Corina Machado para liderar su país al asegurar que "No tiene respaldo" en Venezuela.

Trump sostuvo que su país recuperara de Venezuela el petróleo que, según él, le fue "robado" a Estados Unidos.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció que Maduro y su esposa han sido acusados en el distrito sur de Nueva York. El líder chavista está señalado de "conspiración narcoterrorista" entre otros delitos.

Durante la noche se reportaron ataques contra varias bases militares y el puerto de La Guaira .

. La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que Maduro "es el único presidente" de Venezuela y exigió su liberación.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que denunció el "ataque" estadounidense y una "invasión" .

. La escalada bélica entre Estados Unidos y Venezuela había elevado la tensión en el Caribe durante los últimos meses.

Washington acusa a Venezuela de ser clave en la distribución del narcotráfico, mientras que Caracas asegura que el Gobierno estadounidense quiere apoderarse de sus recursos.

Este minuto a minuto ha concluido. Aquí están los acontecimientos más importantes del 3 de enero de 2026 sobre los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

