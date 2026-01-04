Lo esencial:
- En medio de un amplio operativo de seguridad, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegan a Nueva York tras haber sido capturados por fuerzas estadounidenses en medio de bombardeos en Caracas.
- En rueda de prensa, Donald Trump declaró que EE. UU. controlará Venezuela "hasta que llegue el momento de una transición" del poder.
- Trump descartó a María Corina Machado para liderar su país al asegurar que "No tiene respaldo" en Venezuela.
- Trump sostuvo que su país recuperara de Venezuela el petróleo que, según él, le fue "robado" a Estados Unidos.
- La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció que Maduro y su esposa han sido acusados en el distrito sur de Nueva York. El líder chavista está señalado de "conspiración narcoterrorista" entre otros delitos.
- Durante la noche se reportaron ataques contra varias bases militares y el puerto de La Guaira.
- La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que Maduro "es el único presidente" de Venezuela y exigió su liberación.
- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que denunció el "ataque" estadounidense y una "invasión".
- La escalada bélica entre Estados Unidos y Venezuela había elevado la tensión en el Caribe durante los últimos meses.
- Washington acusa a Venezuela de ser clave en la distribución del narcotráfico, mientras que Caracas asegura que el Gobierno estadounidense quiere apoderarse de sus recursos.
Este minuto a minuto ha concluido. Aquí están los acontecimientos más importantes del 3 de enero de 2026 sobre los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.
