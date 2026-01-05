Los ataques del ejército sudanés y sus adversarios paramilitares contra dos localidades de la región occidental de Darfur durante la última semana han causado la muerte de 114 personas, según informaron fuentes médicas a AFP el 4 de enero.

Desde abril de 2023, Sudán se encuentra sumido en una guerra entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que en octubre tomó el último reducto del ejército en Darfur.

Desde entonces, las FAR han avanzado hacia el oeste, hasta la frontera con Chad, y hacia el este, atravesando la vasta región de Kordofán, donde un ataque con drones contra El-Obeid, capital de Kordofán del Norte, provocó el 4 de enero un apagón en la ciudad clave, controlada por el ejército.

Una fuente médica informó el que 51 personas murieron el día anterior en ataques con drones atribuidos al ejército contra la localidad de Al-Zuruq, en el norte de Darfur, a 180 kilómetros de Al-Fashir, capital del estado, invadida por las FAR.

El ataque alcanzó un mercado y zonas civiles, según la fuente.

Al-Zuruq, bajo control de las FAR, es el hogar de familiares del comandante de estas fuerzas, Mohamed Hamdan Daglo, exadjunto de su ahora rival, el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan.

"Dos miembros de la familia Daglo fueron asesinados, Moussa Saleh Daglo y Awad Moussa Saleh Daglo", declaró a la agencia de noticias AFP un testigo presencial del entierro.

Tanto las FAR como el ejército están acusados ​​de atacar zonas civiles, en lo que la ONU ha calificado como una "guerra de atrocidades".

Tanto las RSF como el ejército están acusados ​​de atacar zonas civiles, en lo que la ONU ha calificado de "guerra de atrocidades". La semana pasada, combatientes de las FAR que avanzaban hacia el oeste, en dirección a la frontera con Chad, mataron a otras 63 personas en la ciudad de Kernoi y sus alrededores, según declaró a AFP el domingo 4 una fuente médica del hospital local.

"Hasta el viernes, 63 personas murieron y 57 resultaron heridas… en ataques lanzados por las FAR en los alrededores de Kernoi", declararon bajo condición de anonimato por su seguridad.

Fuentes locales informaron que 17 personas seguían desaparecidas.

Toda la región de Darfur es prácticamente inaccesible para los periodistas y sufre un apagón de comunicaciones desde hace años, lo que obliga a los voluntarios y médicos locales a utilizar internet por satélite para difundir noticias al mundo.

Según las Naciones Unidas, más de 7.000 personas fueron desplazadas en tan solo dos días el mes pasado desde Kernoi y la cercana aldea de Um Baru.

Muchas pertenecen al grupo zaghawa, que ha sido blanco de las FAR. Miembros de este grupo han combatido en la guerra actual junto al ejército en una coalición conocida como las Fuerzas Conjuntas.

“Atacado por drones”

Desde el inicio de la guerra, decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas.

Gran parte de los peores combates se han producido en Darfur, reviviendo el recuerdo de las atrocidades étnicas masivas cometidas en la década de 2000 por los Janjaweed, predecesores de las FAR.

Los ataques con drones contra El-Obeid, capital de Kordofán del Norte, provocaron un corte de electricidad, según informó la compañía eléctrica nacional.

"La central eléctrica de El-Obeid fue atacada por drones, lo que provocó un incendio en el edificio de maquinaria, lo que causó la interrupción del suministro eléctrico", declaró la compañía.

Tras su victoria en El-Fasher, las FAR han buscado recuperar el corredor central de Sudán, reforzando el asedio con sus aliados locales en torno a varias ciudades controladas por el ejército.

Cientos de miles de personas se enfrentan a una hambruna masiva en toda la región.

El año pasado, el ejército rompió un asedio paramilitar en El-Obeid, que las FAR han intentado cercar desde entonces.

Las Fuerzas Conjuntas anunciaron la semana pasada la recuperación de varias localidades al sur de El-Obeid, lo que, según una fuente militar, podría "abrir la carretera entre El-Obeid y Dilling", una de las ciudades sitiadas de Kordofán del Sur.

Desde mediados de diciembre, unas 11.000 personas han sido desplazadas de los estados de Kordofán del Norte y del Sur, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

La guerra ha obligado a más de 11 millones de personas a huir internamente y a cruzar las fronteras de Sudán, muchas de ellas buscando refugio en zonas subdesarrolladas con escasez de alimentos, medicamentos y agua potable.

Adaptado de su versión original en inglés

