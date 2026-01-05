Corea del Norte declaró el lunes 5 de enero que el líder Kim Jong Un observó vuelos de prueba de misiles hipersónicos y subrayó la necesidad de reforzar la disuasión nuclear del país, mientras éste intensifica las exhibiciones de armas antes de su importante conferencia política.

Corea del Norte informó sobre el simulacro un día después de que sus vecinos dijeran haber detectado múltiples lanzamientos de misiles balísticos y acusaran al Norte de llevar a cabo provocaciones. Las pruebas se produjeron apenas unas horas antes de que el presidente surcoreano Lee Jae Myung partiera hacia China para una cumbre con el presidente Xi Jinping.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que el ejercicio del domingo 5 de enero, que involucró un sistema de armas hipersónico, tenía como objetivo examinar su preparación, mejorar las capacidades operativas de potencia de fuego de las tropas de misiles y evaluar las capacidades operativas de disuasión de guerra del país.

"A través del ejercicio de lanzamiento de hoy, podemos confirmar que se ha llevado a cabo una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional", dijo Kim, según KCNA. "Debemos actualizar continuamente los medios militares, especialmente los sistemas de armas ofensivos".

La posesión de un arma hipersónica funcional daría a Corea del Norte la capacidad de penetrar los escudos de defensa antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur. En años anteriores, Pyongyang ha realizado una serie de pruebas para adquirirlo, pero muchos expertos extranjeros cuestionan si los misiles probados han alcanzado la velocidad y maniobrabilidad deseadas durante los vuelos.

En las últimas semanas, Corea del Norte probó lo que denominó misiles estratégicos de crucero de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos, y publicó fotos que muestran el aparente progreso en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear.

¿Forzando un nuevo escenario?

Los observadores afirman que Corea del Norte pretende demostrar o revisar sus logros en el sector del desarrollo armamentístico antes del congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, el primero de este tipo en cinco años.

La atención especial está en si Kim usaría el congreso para establecer un nuevo enfoque en las relaciones con Estados Unidos y reanudar las conversaciones, largamente inactivas.

Se espera que el programa nuclear norcoreano se discuta cuando Lee y Xi se reúnan para una cumbre más tarde el lunes 5. La oficina de Lee dijo anteriormente que pediría a China, el principal aliado y oleoducto económico de Corea del Norte, que adoptara "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península coreana.

Muchos expertos afirman que la operación estadounidense probablemente dejará a Kim presionando para ampliar aún más sus capacidades nucleares, que él cree garantizan la supervivencia de su gobierno y la soberanía estatal frente a las hostilidades lideradas por Estados Unidos.

Durante el simulacro de lanzamiento del domingo, Kim defendió su impulso por un programa nuclear más fuerte. "Por qué es necesario se ejemplifica con la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales", afirmó.

