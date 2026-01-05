Calificada por Maduro como “tigre” por su férrea defensa del chavismo, conocida como amante de la moda, hija de un guerrillero y titular de varios ministerios desde la era de Hugo Chávez. Delcy Rodríguez se convierte en la primera mujer presidenta de Venezuela, aunque de forma interina, según la orden del Tribunal Supremo tras la captura del mandatario del país.

Según el artículo 234 de la Constitución de Venezuela, ante la falta del jefe de Estado y mientras se elige un nuevo mandatario, el Ejecutivo debe ser liderado por quien ocupe la Vicepresidencia.

Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, señaló que su país controlará la nación latinoamericana “hasta que haya una transición”, también declaró que no desplegaría tropas allí si Rodríguez “hace lo que queremos”, lo que abre interrogantes sobre si Washington permitirá que el chavismo continúe en el Gobierno con condiciones.

Rodríguez, la hija de un cuestionado “mártir revolucionario”

Rodríguez nació en Caracas, el 18 de mayo de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, considerado un guerrillero, fundador del partido revolucionario Liga Socialista en la década de 1970.

Las influencias ideológicas de su familia han jugado un rol central en su vida y carrera política. Esta abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y amante de la moda de diseñador, es conocida por su férreo temple en defensa del llamado socialismo del siglo XXI. Un proyecto surgido tras la caída de la Unión Soviética e impulsado en Latinoamérica por Hugo Chávez Frías.

El chavismo considera a su padre un “mártir revolucionario”, un hombre que estuvo detenido por el secuestro del empresario estadounidense, William Frank Niehous, gerente general de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois.

Las relaciones de Rodríguez con la política surgieron desde su juventud, luego de que su progenitor muriera en 1976 a causa de las heridas que sufrió en una operación de funcionarios de la entonces Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip).

Política y familia van de la mano para Delcy Rodríguez. La hasta ahora vicepresidenta del país, convertida en mandataria interina, ha trabajado durante años en estrecha colaboración con su hermano, Jorge Rodríguez, el actual presidente de la Asamblea Nacional.

Se trata del órgano legislativo unicameral del país que surgió como producto de la disolución del anterior Congreso bicameral, a través de la Asamblea Constituyente que impulsó Chávez en 1999, a partir de lo cual Venezuela transformó las instituciones y se convirtió en un país donde no existe la división de poderes. El chavismo desde entonces ha podido controlar la nación y extender sus mandatos por más de dos décadas, en medio de una profunda crisis política, económica y social, que ha empujado a millones de sus ciudadanos a una de las mayores olas migratorias de la región y el mundo.

De ministra a presidenta interina, el ascenso de Delcy Rodríguez

El primer cargo de Delcy Rodríguez en el Gobierno se remonta a 2006, cuando se desempeñó como ministra del despacho de la Presidencia, bajo el mandato de Hugo Chávez, quien empezó a liderar Venezuela desde 1999 y cuyo poder político conocido como chavismo ha continuado controlando el país rico en reservas de petróleo por más de 25 años.

Años más tarde y ya con el país bajo el mando de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez–el 5 de marzo de 2013– Rodríguez ascendió rápidamente en la política, ocupando el cargo de ministra de Comunicación e Información entre 2013 y 2014. En este último año empezó a desempeñarse como titular de la cartera de Relaciones Exteriores, hasta 2017.

Durante años se ha mostrado como una persona leal a Maduro. Como muestra de ello, en 2017 empezó a presidir una Asamblea Constituyente progubernamental que amplió aún más los poderes del mandatario.

Su llegada a la Vicepresidencia ocurrió en junio de 2018, cuando Maduro anunció su nombramiento, describiéndola como “una mujer joven, valiente, experimentada, hija de un mártir, revolucionaria y experimentada en mil batallas".

Para agosto de 2024, el entonces jefe de Estado incorporó el Ministerio de Petróleo a la cartera de Rodríguez, donde se le encargó gestionar la escalada de sanciones de Estados Unidos a la industria más importante del país.​

Los cargos de Rodríguez como ministra de Hacienda y Petróleo, junto a su puesto como vicepresidenta, la han convertido en un elemento central de la estrategia económica de la nación latinoamericana e influyente en el sector privado. Durante su labor, ha implementado políticas económicas ortodoxas en un intento por combatir la inflación extrema.

¿Hasta dónde llegará la expuesta lealtad de Rodríguez a Maduro?

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en una rueda de prensa horas después de la captura de Maduro que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado en conversaciones con Delcy Rodríguez, surgen muchas preguntas sobre si la líder chavista habría negociado o no con la Casa Blanca su permanencia en el Gobierno venezolano.

Mientras se refería a la juramentación de Rodríguez para su nuevo cargo, Trump declaró que no descarta el despliegue de tropas en suelo venezolano. “Ya lo hicimos anoche”, dijo en referencia al arresto del mandatario, pero aseveró que no lo haría de nuevo si la ahora presidenta interina “hace lo que queremos”.

Si bien el mandatario estadounidense sostuvo que su país controlará Venezuela “hasta que haya una transición” y que lo hará junto a un grupo, no especificó quiénes lo conformarían, pese a las insistentes preguntas de la prensa, por lo que aumentan los cuestionamientos sobre si ese colectivo incluye al chavismo y en concreto a Delcy Rodríguez.

Trump, en paralelo, desestimó una transición encabezada por la líder de la oposición venezolana y ganadora recientemente del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. El republicano justificó su posición al señalar que Machado “no tiene respaldo” en su país, a pesar de décadas de trabajo reclamando el retorno de la democracia, labor que la ha llevado a vivir en la clandestinidad por las amenazas del chavismo, especialmente después de que lograra movilizar a millones de ciudadanos en las elecciones de 2024 en las que, según la oposición, su representante Edmundo González Urrutia se impuso frente a Maduro con el 67% de los votos.

Aunque los opositores expusieron las actas que, aseguran, recabaron directamente de los puestos de votación y que expusieron en una plataforma virtual, el Consejo Nacional Electoral, también controlado por el Gobierno, declaró la victoria de Maduro para un tercer periodo consecutivo en el Ejecutivo, hasta 2031. Un nuevo mandato que ahora no podrá cumplir y que, de momento, quedará a cargo de Delcy Rodríguez.

Pese a las afirmaciones de Trump, Rodríguez declaró públicamente que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente de Venezuela y exigió su liberación. Una aparente contradicción frente a las palabras del estadounidense que ponen la lupa sobre los próximos pasos que darán las dos partes ¿Seguirá el chavismo en Venezuela sin Maduro?

Con Reuters, EFE y medios locales

