El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadera, aseguró una mayoría absoluta en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de diciembre, según los resultados provisionales de la comisión electoral publicados el lunes 5 de enero.

El matemático de 68 años, que tomó el poder hace una década, estaba buscando un tercer periodo después de que un referéndum constitucional en 2023 eliminara el límite de mandato presidencial.

El jefe de Estado hizo campaña basándose en sus mejoras en la seguridad, estrategia que incluyó el reclutamiento de mercenarios rusos y soldados ruandeses. También firmó acuerdos de paz con varios grupos rebeldes este año.

Los resultados anunciados el lunes por la noche por Mathias Morouba, el principal funcionario electoral del país, mostraron que Touadera recibió el 76,15% de los votos, mientras que el ex primer ministro, Anicet-Georges Dologuele, recibió el 14,66%.

La participación electoral fue del 52,42%, dijo Morouba.

La principal coalición de oposición, conocida por su acrónimo francés BRDC, boicoteó las elecciones, diciendo que no serían justas.

Incluso antes de que se anunciaran los resultados, Dologuele y Dondra habían puesto en duda su credibilidad, convocando conferencias de prensa separadas para denunciar lo que describieron como "fraude electoral".

Dologuele, el segundo en las elecciones de 2020, dijo ante los medios el 2 de enero que había habido "un intento metódico de manipular" el resultado. "El pueblo centroafricano habló el 28 de diciembre," dijo el opositor.

El gobierno de Touadera ha negado que haya habido fraude.

Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene hasta el 20 de enero para resolver cualquier impugnación y declarar los resultados definitivos.

Aliado de Rusia se mantendrá en el poder

La victoria de Touadera probablemente promoverá los intereses de Rusia, que ha intercambiado asistencia en seguridad por acceso a recursos como el oro y los diamantes.

Pero Touadera también ha señalado un renovado interés en las asociaciones con occidente, diciendo que daría la bienvenida a cualquier país dispuesto a desarrollar las reservas de litio, uranio y oro de su país.

Los grupos de oposición han dicho que el referéndum de 2023, que le permitió extender su mandato a una segunda década, fue una prueba de que quiere ser presidente de por vida.

No se reportaron disturbios importantes durante la votación del 28 de diciembre, muy diferente de las últimas elecciones en 2020, cuando grupos rebeldes impidieron la apertura de cientos de estaciones de votación.

Pero los analistas advierten que las ganancias de seguridad de Touadera siguen siendo frágiles.

"Los grupos armados no han desaparecido, simplemente han sido incorporados al sistema," dijo Nathalia Dukhan, analista de África Central para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

"Pero si ven que el sistema no está sirviendo a sus intereses, las cosas podrían tomar un giro dramático," advirtió.

Adaptado de su versión original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más