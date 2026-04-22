La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que la inversión en infraestructura y el apoyo a la innovación son primordiales para elevar la productividad.

Citó iniciativas como la feria “República de ideas” y las becas en áreas ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), orientadas a responder a las demandas de los empleos del futuro.

Sin embargo, la vicepresidenta hizo especial énfasis en la educación como pilar del desarrollo. “Debemos unirnos para mejorar la calidad de la educación y exigir que el 4 % se invierta de manera correcta. Lo digo siendo vicepresidenta, pero antes que eso, como dominicana”, manifestó.

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“Sin educación no tenemos crecimiento ni desarrollo sostenible. Es el eje central para elevar la productividad y garantizar el desarrollo a largo plazo”, añadió.

A inicios de abril de este año, el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, explicó que el proceso de reforma educativa iniciará con la modificación de las leyes de Educación 66-97 y de Educación Superior 139-01, con el objetivo de actualizarlas frente a los desafíos actuales.

Elaboración de un anteproyecto de ley.

Realización de una consulta nacional con los distintos sectores.

Posterior aprobación en un período estimado de seis meses.

“Este proceso requiere un tiempo determinado. Por ello, se priorizará la elaboración de una nueva ley que siente las bases de un sistema educativo renovado”, precisó.

Santos Badía enfatizó que la eficiencia en el uso de los recursos públicos será clave en la reforma. “Invertir hasta un 2 % del producto interno bruto (PIB) en una educación de baja calidad resulta excesivo”, expresó.

Afirmó que el país ha desperdiciado cerca de US$ 250,000 millones en un sistema cuya calidad no ha mejorado, y sostuvo que una educación de calidad justificaría incluso una inversión del 6 % del PIB.

Desempeño de los estudiantes

Al cierre del año de la prueba PISA 2022, el salario promedio de un maestro de educación básica en República Dominicana era de RD$ 63,829 o USD$ 1,097.66 al tipo de cambio actual, según el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo del Minerd.

Este salario era el cuarto más alto para maestros en la región, superado solo por Costa Rica (US$ 1,608), Perú (US$ 1,526) y Uruguay (USD$ 1,340).

Sin embargo, los resultados de la prueba PISA para República Dominicana fueron desalentadores. El país ocupó el penúltimo lugar en matemáticas de los 14 países de América Latina y el Caribe evaluados. En ciencia y lectura, se ubicó en el último lugar.

Chile y Uruguay conservaron el primer y segundo puesto en estas tres categorías, respectivamente.

En contraste, en Chile, los profesores recibían un salario de USD$ 629.95 en 2022. Un total de USD$ 467.71 menos que República Dominicana. A pesar de esto, el rendimiento de sus alumnos en las pruebas fue notablemente mayor.

De los tres países que superan a República Dominicana en salarios, solo Uruguay se encuentra en los primeros tres lugares de la Prueba PISA, ocupando la tercera posición en inversión en salarios y la segunda en la medición educativa.

Estudiantes en grado

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2024 un total de 520,524 estudiantes estaban matriculados en la educación superior del país. De ese total, 343,873 fueron mujeres, lo que representa aproximadamente el 66 % .

Aunque la matrícula universitaria total registró una ligera disminución respecto a 2023, cuando se contabilizaron 538,993 estudiantes, las mujeres continúan siendo mayoría.

En ese período, la matrícula femenina pasó de 355,110 a 343,873, mientras que la masculina varió de 183,823 a 176,651 estudiantes.

Las estadísticas también muestran que la mayor presencia de mujeres en la educación superior se concentra en edades jóvenes.

El grupo de 21 a 25 años encabeza la participación femenina con 181,175 estudiantes. Le siguen las jóvenes de 16 a 20 años, con 130,918 matriculadas.

Otros grupos etarios con presencia significativa son:

26 a 30 años: 89,930

31 a 35 años: 54,088

36 a 40 años: 30,255

41 a 45 años: 17,645

46 a 50 años: 8,920

Derecho, enfermería y contabilidad entre las carreras con más estudiantes

Las áreas de estudio con mayor número de estudiantes matriculados en el país reflejan una fuerte presencia en profesiones tradicionales del ámbito social, jurídico y de salud.

Las carreras con mayor matrícula son:

Derecho: 31,753 estudiantes

Enfermería: 27,342

Contabilidad: 24,224

Medicina: 24,126

Administración de empresas: 18,904

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más