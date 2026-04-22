Durante el 2025 se constituyeron 8,721 nuevas empresas en Santo Domingo, de acuerdo con la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont.

En materia de Registro Mercantil, la Cámara procesó 116 mil transacciones correspondientes a empresas de Santo Domingo, de las cuales el 45 % (52,840) fueron gestionadas a través de la Plataforma de Servicios en Línea.

Asimismo, resaltó que se culminó la interconexión de las 32 cámaras de comercio del país en el nuevo Sistema de Registro Mercantil y se consolidó el Centro de Análisis Fedocámaras Digital, desde donde se analizan las transacciones del país.

La herramienta está amparada por la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital, lo que otorga al formato digital el mismo valor jurídico que una firma manuscrita.

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“En este proceso, lideramos un proyecto de unificación de criterios para el Registro Mercantil con los 32 registradores del país, que ya hemos sometido al Ministerio de Industria y Comercio para su revisión”, destacó Houellemont.

Como parte de las soluciones tecnológicas para facilitar los negocios, la Cámara emitió 9,035 certificados de su firma digital cualificada, de los cuales el 81 % fue para el proceso de facturación electrónica.

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