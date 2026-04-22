El fortalecimiento de las mipymes lideradas por mujeres se perfila como una estrategia clave para impulsar la autonomía económica femenina en la República Dominicana, al facilitar la generación de ingresos propios y ampliar las oportunidades de participación productiva.

Este segmento también adquiere relevancia en la reducción de desigualdades económicas y sociales, al integrar a más mujeres al tejido empresarial del país.

En ese contexto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; y la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Anmepro), Verónica Núñez, participaron en la conferencia “Mujeres, Estado y empresa: liderazgo que trasciende”.

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Durante el encuentro, Núñez destacó que más del 50 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país son propiedad de mujeres, y subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas para ampliar la participación femenina en el ámbito empresarial.

Las participantes coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para promover el liderazgo femenino y garantizar condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las mipymes encabezadas por mujeres.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más