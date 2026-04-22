El fortalecimiento de las mipymes lideradas por mujeres se perfila como una estrategia clave para impulsar la autonomía económica femenina en la República Dominicana, al facilitar la generación de ingresos propios y ampliar las oportunidades de participación productiva.

Este segmento también adquiere relevancia en la reducción de desigualdades económicas y sociales, al integrar a más mujeres al tejido empresarial del país.

En ese contexto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; y la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Anmepro), Verónica Núñez, participaron en la conferencia “Mujeres, Estado y empresa: liderazgo que trasciende”.

Durante el encuentro, Núñez destacó que más del 50 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país son propiedad de mujeres, y subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas para ampliar la participación femenina en el ámbito empresarial.

Las participantes coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para promover el liderazgo femenino y garantizar condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las mipymes encabezadas por mujeres.

EN ESTA NOTA

Eduardo Yayo Sanz Lovatón mipymes Raquel Peña Santo Domingo

Karla Alcántara

Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano.

Ver más