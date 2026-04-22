La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó los avances económicos del país y el papel del liderazgo femenino en el desarrollo productivo, en el marco de políticas públicas orientadas a fortalecer el emprendimiento y la inclusión.

Peña subrayó que la competitividad debe marcar el rumbo de las empresas, especialmente en un contexto internacional complejo. En ese sentido, afirmó que las políticas económicas buscan mitigar los efectos de la crisis global en los hogares dominicanos.

La vicepresidenta se refiere a la guerra de Medio Oriente, la cual impacta al comercio global a la economía dominicana. A finales de marzo de este año, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció medidas de RD$ 1,000 millones en subsidios a fertilizantes y mantener con subsidios el alza de los combustibles.

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A tres semanas de esa decisión, el Gobierno ha realizado diferentes diálogos con empresarios, líderes de la oposición y el Episcopado Dominicano.

En cuanto a los indicadores macroeconómicos, informó que la inflación se situó en 4.63 % en marzo de 2026, mientras que la deuda del sector público pasó de representar el 60 % del PIB en diciembre de 2020 a un 58 % en la actualidad, con una tendencia a la baja.

Asimismo, destacó que el país cuenta con reservas internacionales por US$ 16,000 millones, posicionándose entre las economías con mayor nivel de respaldo en la región de América Latina, citando datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

La funcionaria también resaltó las medidas dirigidas a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), incluyendo la priorización de compras públicas a este sector, con énfasis en las mipymes lideradas por mujeres.

Indicó que la actualización de la Ley de Compras y Contrataciones busca ampliar la participación de estas empresas en la provisión de bienes y servicios al Estado.

De hecho, el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCP) registró 3,359 contratos por un monto de RD$ 3,080 millones en adjudicaciones en mipymes lideradas por mujeres, en comparación con 3,209 contratos por RD$ 1,485 millones en igual período de 2025, lo que equivale a un crecimiento de 107 % en monto.

Durante su intervención, señaló que el país ha generado más de 600,000 empleos formales, lo que, a su juicio, obliga a una reflexión sobre la calidad de los servicios que reciben los nuevos integrantes de la clase media.

“A medida que integramos a más dominicanos a la clase media, debemos garantizar que esos nuevos ciudadanos y consumidores cuenten con mejores servicios públicos y privados, así como una mayor oferta y calidad”, expresó.

El fortalecimiento de las mipymes lideradas por mujeres se perfila como una estrategia clave para impulsar la autonomía económica femenina en República Dominicana, al facilitar la generación de ingresos propios y ampliar las oportunidades de participación productiva.

Este segmento también adquiere relevancia en la reducción de desigualdades económicas y sociales, al integrar a más mujeres al tejido empresarial del país.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más