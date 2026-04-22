El Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCP) registró un aumento en la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) durante el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo, los contratos adjudicados a mipymes alcanzaron los RD$ 12,151 millones, frente a los RD$ 3,561 millones del mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 241 %.

En términos de participación, estas empresas pasaron de concentrar el 18.3 % del monto total contratado a un 36.1 %.

Además, en cantidad de contratos, las mipymes representaron el 52.8 % de las adjudicaciones (7,714 contratos), superando el 50.9 % registrado en el primer trimestre del año anterior (7,467 contratos).

Las mipymes lideradas por mujeres también mostraron avances. En los primeros tres meses de 2026, obtuvieron 3,359 contratos por un monto de RD$ 3,080 millones, en comparación con 3,209 contratos por RD$ 1,485 millones en igual período de 2025, lo que equivale a un crecimiento de 107 % en monto.

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Asimismo, los procesos dirigidos específicamente a mipymes de mujeres aumentaron de 475 a 525 en el mismo período.

Contrataciones públicas alcanzan RD$ 33,642 millones

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entró en vigencia el 30 de enero de este año, tras agotarse los 180 días de plazo, luego de su promulgación por parte del presidente Luis Abinader el 28 de julio del 2026.

La modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado dominicano y sus proveedores, al transformar las contrataciones en una herramienta para el desarrollo económico, la competitividad y el fortalecimiento institucional, coincidieron representantes del sector industrial y del Gobierno.

Durante el período enero-marzo de 2026, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que se publicaron 14,312 procesos y se formalizaron 14,612 contratos, para un total de RD$ 33,642 millones. Esta cifra es 1.7 veces más que los RD$ 19,471 millones registrados en igual período de 2025.

La tasa de cancelación de procesos se redujo en 17.4 %, al pasar de 409 casos a 338 en el primer trimestre de 2025 e igual período de este año. Asimismo, los procesos declarados desiertos disminuyeron un 26.4 %, de 554 a 408.

El monto total contratado creció 72.8 % interanual, que, de acuerdo con Compras y Contrataciones, se debió a un aumento en la inversión en infraestructura.

“Los contratos de obras experimentaron un salto notable, al pasar de RD$ 364 millones a RD$ 12,054 millones en el mismo período”, destacó la entidad estatal.

Qué incluye la actualización de la ley de compras y contrataciones

La nueva Ley 47-25 da un impulso a las mipymes, incrementando del 20 % al 30 % del presupuesto de compras.

Endurece el Régimen de Consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas.

Establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

Integra de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más