El programa Empresarias Progresando (EMPRO), desarrollado en República Dominicana por INCAE Business School, está dejando resultados en negocios liderados por mujeres.

De 532 mujeres que aplicaron, 49 completaron el proceso, que incluyó nivelación, capacitación especializada y una semana presencial en Costa Rica. En ese grupo, las ventas mensuales casi se triplicaron y más de la mitad reporta aumentos sostenidos.

Además, las empresas generaron unos 450 nuevos empleos, lo que elevó en cerca de 80 % su capacidad de contratación.

También hay señales de diversificación: el 82 % desarrolló nuevas oportunidades de negocio, principalmente a través de productos o servicios adicionales.

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En el plano operativo, el cambio digital fue total. Al inicio, una de cada cinco empresarias no usaba herramientas tecnológicas; al cierre, todas habían incorporado soluciones digitales para gestionar sus negocios.

El acceso a financiamiento también mejoró. Cerca del 70 % consiguió algún tipo de recurso, ya sea por vías formales o alternativas. De ese grupo, casi la mitad obtuvo préstamos bancarios, con una participación importante del Banco BHD.

El programa se ejecuta con apoyo de Mastercard Strive, la Fundación PriceSmart y el Banco BHD, y forma parte de una estrategia para fortalecer a las micro y pequeñas empresarias, impulsar su crecimiento y ampliar su acceso al sistema financiero.

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