El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina dio un paso importante en la modernización de sus servicios al presentar la ablación uterina por radiofrecuencia, siendo el primer centro de la red pública en implementar dicho procedimiento. Se trata de una técnica innovadora destinada a tratar el sangrado uterino anormal y algunos casos de miomatosis uterina, lo que permite mejorar la calidad de vida de las pacientes.

El director general, doctor Armando Camejo, destacó la importancia de este avance al señalar que “la incorporación de la ablación uterina por radiofrecuencia fortalece nuestra capacidad de respuesta ante condiciones que afectan a muchas mujeres, ofreciendo soluciones efectivas mediante procedimientos mínimamente invasivos, en beneficio directo de nuestras pacientes”. Destacó que esta técnica trata el sangrado excesivo sin necesidad de una cirugía mayor.

El entrenamiento contó con la participación del doctor José Luis Oviedo, médico ginecólogo especializado en ablación uterina.

La actividad fue organizada por la doctora Virginia Jiménez, coordinadora de la residencia de oncología ginecológica, y reunió a importantes figuras del ámbito médico, entre ellos el doctor Cristián Mateo, gerente de Enseñanza; el doctor José Mordán, gerente de Investigación; el doctor Marcos Chain, laparoscopista oncólogo; y el doctor Luis Ramón de Jesús Nova.

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De igual forma, el doctor Luis Acevedo, cirujano laparoscopista con especialización en técnicas mínimamente invasivas, resaltó el impacto positivo de estas prácticas en la salud femenina.

El doctor Camejo valoró el respaldo del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, y del director del Servicio Regional de Salud Ozama, doctor Edisson Féliz Féliz, destacando que “gracias a su liderazgo, visión estratégica y compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud, hoy es posible impulsar iniciativas como la ablación uterina que elevan la calidad de la atención y acercan a la población a servicios modernos, oportunos y humanizados”.

Además, se recuerda que en 2025 este centro marcó un hito en la medicina nacional al realizar la primera cirugía fetal dentro de la red pública, un avance trascendental que evidencia la capacidad técnica, el compromiso del equipo médico y el fortalecimiento de los servicios especializados. La incorporación de la ablación uterina por radiofrecuencia, como técnica mínimamente invasiva, evidencia un avance significativo, posicionando al hospital como referente en procedimientos de alta complejidad en beneficio de la salud materno-infantil.

Con esta iniciativa, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina reafirma su compromiso con la innovación, la docencia y la mejora continua de los servicios de salud en la República Dominicana.

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