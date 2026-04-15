La dirigente política Minou Tavárez Mirabal cuestionó el rumbo del liderazgo mundial actual, al advertir que la solidaridad —históricamente vinculada al rol y la lucha de las mujeres— está desapareciendo de los discursos políticos contemporáneos, en medio de un escenario global que calificó como individualista y marcado por la crisis de valores democráticos.

Durante su intervención, Tavárez Mirabal sostuvo que los derechos fundamentales deben entenderse no solo como garantías formales, sino como herramientas para exigir seguridad, protección y justicia. En ese sentido, alertó sobre lo que describió como una “terrible intimidación contra el orden mundial establecido”, en un contexto donde, afirmó, persisten violaciones graves a los derechos humanos a nivel internacional.

La dirigente planteó que, frente a esta realidad, el derecho a la paz debe ocupar un lugar central en la agenda de las mujeres y de la ciudadanía global, junto con el derecho a la soberanía. A su juicio, ambos conceptos se han vuelto urgentes ante la persistencia de conflictos y el debilitamiento de mecanismos internacionales de protección de la vida y la dignidad humana.

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Tavárez Mirabal también reflexionó sobre el legado de figuras históricas como Minerva Mirabal, a quien describió como un símbolo de compromiso con la justicia, la democracia y el cuidado del entorno. Recordó que su lucha no se limitó a la vida política, sino que implicó una forma de “habitar la vida con sentido”, en contraste con lo que calificó como un presente “malagradecido e individualista”.

En su análisis, advirtió además sobre el riesgo de un colapso global que no solo es político o social, sino también ambiental. En ese punto, subrayó la necesidad de recuperar una visión de cuidado del planeta, en la que la justicia social, los derechos ciudadanos y la protección del medio ambiente sean parte de una misma agenda.

Finalmente, sostuvo que el sueño de las hermanas Mirabal fue claro y concreto: vivir en un país basado en la justicia y la equidad, con derechos sociales y políticos como fundamento de una democracia plena, pero también en un planeta seguro, cuidado y en paz.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más