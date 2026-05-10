Productores agrícolas de San Juan destacaron los beneficios económicos, productivos y ambientales obtenidos tras la implementación del moderno sistema de riego por goteo, como parte del programa de tecnificación agrícola impulsado por el Gobierno, a través del Banco Agrícola (Bagrícola) y la Dirección de Tecnificación de Riego (TNR).

Alberto Roa Castillo, un pequeño productor de tabaco de Las Matas de Farfán, relató que la instalación de un sistema de riego por goteo le ayudó a duplicar la densidad de plantas sembradas por tarea, ahorrar agua y reducir costos en la contratación de mano de obra y la compra de combustibles, en el proceso de irrigación de su plantación.

Contó que inició su proyecto de siembra y cosecha de tabaco en el 2019 enfrentando múltiples dificultades para irrigar el terreno, porque en el riego por gravedad se pierde hasta el 80 % del agua disponible.

“Pasábamos dos y hasta tres días para mojar este terreno, y había áreas donde la mata crecía y otras donde no. Ahora vemos una diferencia enorme en el rendimiento por tarea, en el ahorro de agua y en la reducción de costos”, expresó Roa Castillo.

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Su proyecto de irrigación tuvo un costo de RD$ 978,000, de los cuales el 30 % fue cubierto mediante un bono no reembolsable.

Además del incremento productivo, el sistema ha generado una reducción en costos operativos. El productor aseguró que anteriormente gastaba entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 en mano de obra para el riego, además de unos RD$ 20,000 en combustible para extraer agua desde un reservorio.

Claudio Caamaño, director de Tecnificación de Riego, explicó que ese esquema de cofinanciamiento representa uno de los modelos más innovadores de apoyo agrícola en la región, permitiendo acelerar la adopción de tecnologías modernas en el campo dominicano.

El funcionario expresó que el proyecto inaugurado forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la competitividad del sector agropecuario, mejorar la calidad de vida de los productores y fomentar una agricultura más eficiente y sostenible.

Resaltó el éxito del programa Bagri-Riego, tras señalar que esa iniciativa está motivando a otros agricultores a integrarse al programa de tecnificación, ante los resultados visibles en productividad y rentabilidad.

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