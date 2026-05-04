Con el objetivo de evaluar los avances, retos y perspectivas de la modernización del riego en el país, será realizado el panel-conferencia “Logros, Metas y Desafíos de la Tecnificación del Riego en República Dominicana”, un espacio que reunirá a especialistas del sector agropecuario y académico.

Un espacio para evaluar la eficiencia y sostenibilidad del riego

La actividad es organizada por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y contará con la participación de Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el país; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM; y Danilo Cruz, secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca).

El evento se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Edificio A-2, Auditorio 1 del campus Santo Domingo de la PUCMM.

Tecnificación del riego frente al cambio climático

Durante el encuentro se abordarán temas clave como la eficiencia en el uso del agua, la adopción de tecnologías innovadoras en el sector agrícola y los desafíos que enfrenta la República Dominicana para garantizar una producción sostenible ante el cambio climático y la creciente demanda alimentaria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La iniciativa busca fomentar el intercambio de conocimientos y promover alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y académico, en favor del desarrollo agrícola sostenible del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más