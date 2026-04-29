Las exportaciones de la República Dominicana registraron un crecimiento del 18% en el primer trimestre de 2026, con marzo cerrando en cifras históricas que superaron los US$1,400 millones, según informaron directivos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Biviana Rivero, directora ejecutiva de la institución, calificó el desempeño de marzo como “una cifra nunca antes vista” y subrayó que el sector exportador dominicano “ha superado reto tras reto desde el 2020”, consolidándose como uno de los pilares de la economía nacional.

Estabilidad frente a la turbulencia geopolítica

En un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, que incide directamente en las cadenas de suministro y la dinámica del comercio global, Rivero reconoció que el país no es ajeno a esos efectos. Sin embargo, destacó la fortaleza que ha mostrado el aparato exportador dominicano.

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“Sí, el conflicto impacta la dinámica comercial, tanto en exportaciones como en importaciones. Sin embargo, es importante resaltar la estabilidad que República Dominicana ha demostrado a pesar de estos desafíos”, afirmó la funcionaria.

Diversificación, clave de la resiliencia

Durante el período enero–marzo de 2026, las exportaciones de República Dominicana alcanzaron los US$ 3,738.6 millones, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Además, la funcionaria indicó que estos resultados evidencian la resiliencia y el potencial de la oferta exportable nacional, la cual continúa posicionándose en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos y China, reflejando una diversificación sostenida de los destinos de exportación.

“El fortalecimiento de la competitividad exportadora no es una opción, sino una necesidad para garantizar la inserción efectiva de nuestras empresas en el comercio global”, expresó.

Vladimir Pimentel, subdirector de ProDominicana, explicó que la razón principal por la que las exportaciones dominicanas han logrado mantenerse al margen del impacto geopolítico es la diversificación de mercados. Según el funcionario, distribuir la oferta exportable en múltiples destinos ha funcionado como un escudo ante las disrupciones del comercio internacional.

"Es un mensaje de que tenemos resiliencia", afirmó Pimentel.

El especialista señaló que resulta "necesario e importante" continuar ampliando la presencia dominicana en mercados de Europa y Asia, en línea con los objetivos trazados en el Plan de Fomento de Exportación 2030.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial, concentrando el 48.6 % de las exportaciones dominicanas, con un valor de US$ 7,123.5 millones durante el 2025. Este monto representa un crecimiento de 3 % respecto a 2024, equivalente a US$ 209.3 millones adicionales.

La India se posicionó como el segundo destino de exportación. Las ventas hacia ese mercado sumaron US$ 1,611.5 millones, el 11 % del total, tras un crecimiento de 135.2 %, equivalente a US$ 926.3 millones más que el año anterior.

La entidad estatal detalla que este incremento se explica casi en su totalidad por el oro, que concentra el 94.7 % de las exportaciones dominicanas hacia India, consolidando a este país como un socio estratégico en términos de materias primas.

Las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron los US$ 1,202.9 millones, equivalentes al 8.2 % del total, con un aumento interanual de 34.3 %, posicionándose en tercer mercado. Este aumento, destaca la Oficina Nacional de Estadística (ONE) es explicado por la reapertura de los mercados binacionales, mejoras en el entorno comercial y la presencia de misiones internacionales de seguridad.

La hoja de ruta exportadora del país apunta a consolidar nuevos socios comerciales más allá del mercado tradicional estadounidense.

La apuesta por Europa y Asia no solo busca reducir la vulnerabilidad ante shocks externos, sino también posicionar a República Dominicana como un actor más competitivo en el comercio internacional de cara a la próxima década.

En total, República Dominicana exportó US$ 14,644.2 millones en 2025 hacia 166 destinos, lo que representa un crecimiento de 13.3 %, o US$ 1,720.3 millones más que en 2024.

Exportaciones totales por país

Estados Unidos: US$ 7,123.5 millones (48.6 %)

US$ 7,123.5 millones (48.6 %) India: US$ 1,611.5 millones (11 %)

US$ 1,611.5 millones (11 %) Haití: US$ 1,202.9 millones (8.2 %)

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más