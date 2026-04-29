Fiduciaria La Nacional aprobó en asamblea la emisión de 73,500 nuevas acciones para fortalecer su base de capital, en un año en que sus activos crecieron 75.6% hasta alcanzar RD$ 254 millones y la entidad se posicionó como la segunda fiduciaria con mayor número de registros del país.

La Asamblea General de Accionistas de Fiduciaria La Nacional, celebrada el 21 de abril, formalizó el aumento del capital social autorizado mediante la emisión de 73,500 acciones, suscritas y pagadas íntegramente por su accionista principal: la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.

La decisión llega respaldada por los estados financieros auditados de 2025, que muestran un salto de 75.6% en activos —de poco más de RD$ 144 millones a RD$ 254 millones— y un crecimiento de 57.46% en activos administrados, impulsado por nuevos negocios y la valorización de la cartera existente.

Rafael Dickson Morales, presidente del Consejo de Administración, destacó durante el acto el fortalecimiento del gobierno corporativo como uno de los ejes centrales de la gestión, alineado con las mejores prácticas del sector y orientado a una toma de decisiones más estratégica e independiente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Del 14% al 18%: el salto en participación de mercado

Uno de los datos más relevantes de la asamblea fue el salto en la cuota de mercado. Según César Páez, vicepresidente del consejo, la fiduciaria cerró 2025 con una participación del 18%, lo que la ubicó como la segunda entidad con mayor número de registros en el sector.

El contraste con el año anterior es notable: según datos presentados en la asamblea de 2025, la entidad registraba una participación del 14% en fideicomisos y del 12% en cuota de mercado. En apenas doce meses, la entidad ganó cuatro puntos porcentuales y escaló posiciones en el ranking sectorial.

Gobierno corporativo y tecnología: los pilares del reordenamiento interno

Más allá de las cifras, la asamblea dejó en evidencia una apuesta por la institucionalización. El consejo de administración pasó de cinco a siete miembros, un cambio que Dickson Morales justificó como una medida orientada a una toma de decisiones más estratégica e independiente, en línea con las mejores prácticas del sector.

En paralelo, la fiduciaria completó la actualización de su Core Fiduciario —el sistema tecnológico central que gestiona las operaciones— con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa y reforzar los controles internos y la gestión de riesgos.

La calificación de riesgo, un respaldo externo

Durante 2025, Feller Rate otorgó a la entidad la calificación ASF, que evalúa la solidez de la estructura operativa y la capacidad técnica de las sociedades fiduciarias. Se trata de la primera calificación de riesgo que obtiene la institución, y funciona como un aval externo en un mercado donde la confianza del cliente es determinante.

Con el capital ampliado, el consejo reforzado y la tecnología actualizada, Fiduciaria La Nacional entra a 2026 con una estructura más robusta. La pregunta que queda abierta es si podrá sostener ese ritmo de crecimiento —o incluso acelerarlo— en un entorno donde la competencia entre fiduciarias se intensifica y los clientes exigen cada vez más transparencia y solidez institucional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más