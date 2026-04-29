El BID certifica a RD como líder regional en uso de datos para protección social ante desastres

Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coloca a la República Dominicana en la élite regional de los sistemas de protección social, pero el reconocimiento viene acompañado de señales de alerta que el país no puede ignorar.

El documento, titulado "Modelo de Madurez de Protección Social", evaluó a once países de América Latina y el Caribe —entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Perú y Haití— y concluyó que República Dominicana es el único país de la región que utiliza de forma sistemática los datos de su registro social para anticipar respuestas ante emergencias, no solo para identificar beneficiarios después del hecho. El país alcanzó un índice de madurez del 64%, empatado con Perú y solo por debajo de Brasil y Chile, que lideran con un 71%.

Una base de datos que actúa antes del desastre

El corazón del reconocimiento internacional está en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), el registro social del Estado dominicano que, según el BID, ha evolucionado de ser un simple catálogo de hogares vulnerables a convertirse en una infraestructura estratégica de anticipación de riesgos.

En la dimensión de Protección Social Informada —que mide el uso de datos para la toma de decisiones— República Dominicana obtuvo un 82.51%, la puntuación más alta de toda la región. La diferencia con el resto de los países evaluados es significativa: mientras el país usa sus datos de forma predictiva, en la mayoría de los demás ese uso es limitado o puramente reactivo.

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Dos herramientas concretas explican ese liderazgo:

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE): un instrumento de levantamiento de datos en terreno que permite identificar y caracterizar hogares afectados por emergencias de forma ágil y estructurada. Su uso quedó documentado en la respuesta del Estado tras la tragedia del Jet Set en julio de 2025, cuando el Siuben realizó el levantamiento que habilitó el pago del bono a las familias afectadas.

El Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC): un modelo analítico que mide la exposición de los hogares a distintos riesgos y orienta la focalización del Bono de Emergencia de Supérate, que en abril de 2026 fue activado para unas 10,000 familias afectadas por lluvias e inundaciones, con un aporte de RD$ 7,000 por hogar.

El director general del Siuben, Augusto de los Santos, presentó estas experiencias ante el BID y subrayó que la institución "no solo identifica a la población vulnerable, sino que permite anticipar riesgos, focalizar intervenciones y articular respuestas interinstitucionales con altos niveles de precisión".

Dónde están los rezagos

El informe no es un cheque en blanco. Junto a los reconocimientos, el BID identifica áreas donde República Dominicana se mantiene por debajo de su propio potencial.

Cobertura e infraestructura: las asignaturas pendientes

En la dimensión de cobertura y adaptación de programas, el país obtuvo apenas un 44.3%, uno de los indicadores más bajos de su perfil. En información e infraestructura, alcanzó un 54.6%. Ambas cifras reflejan desafíos compartidos con gran parte de la región: actualización de datos y falta de interoperabilidad entre sistemas.

El propio De los Santos reconoció que los principales retos hacia adelante son mantener activa la articulación interinstitucional y avanzar en la interoperabilidad de los datos, una deuda técnica que limita la capacidad del Estado para cruzar información entre distintas plataformas gubernamentales en tiempo real.

Gobernanza y coordinación: fortalezas relativas

En gobernanza y financiamiento, el país marcó un 61.9%, ubicándose junto a Perú como uno de los más avanzados por su mayor integración entre protección social y gestión del riesgo de desastres. En capacidad de gestión y coordinación, obtuvo un 64.4%, superando incluso a Brasil y Chile gracias a una mayor articulación entre el nivel nacional y el subnacional.

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