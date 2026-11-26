La discusión internacional sobre la concentración extrema de la riqueza y la influencia política de los multimillonarios ha cobrado un nuevo impulso este jueves 26 de noviembre, con el lanzamiento en Francia de Millionnaires patriotes, una organización integrada por personas adineradas que defienden una mayor contribución fiscal de las grandes fortunas.

La iniciativa, impulsada por la organización estadounidense Patriotic Millionaires, coincide con la difusión internacional del Manifiesto de París, una declaración contra la concentración extrema de riqueza y su influencia sobre las democracias, promovida por el economista Gabriel Zucman y respaldada por más de un centenar de firmantes de distintos países.

Esta declaración denuncia la formación de una oligarquía internacional con capacidad para influir en los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y las decisiones tecnológicas.

Millonarios que piden pagar más impuestos

La austro-alemana Marlene Engelhorn (izq.) —quien donará la mayor parte de su herencia multimillonaria a 77 organizaciones dedicadas a mejorar la protección del medio ambiente, la educación, la integración, la salud y cuestiones sociales— posa junto al millonario británico Phil White, sosteniendo un cartel que dice: «Impuestos a los ricos», durante una manifestación contra el Foro Económico Mundial (WEF), antes de la reunión anual de dicho foro en Davos, el 19 de enero de 2025. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)

El diario francés Le Monde informó este jueves que Millionnaires patriotes constituye la primera filial de Patriotic Millionaires fuera del ámbito anglófono.

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La organización busca intervenir en el debate público francés antes de las elecciones presidenciales de 2027 y cuestionar la percepción de que todas las personas con grandes patrimonios se oponen a pagar más impuestos.

Unos 30 millonarios participaron en una cena de presentación celebrada en París el lunes 23 de noviembre. Alrededor de diez se incorporaron al grupo, aunque solamente dos asumieron inicialmente la representación pública: el empresario Maxime Kurkdjian y Emmanuelle Oudéa, integrante de una familia adinerada y vinculada al mecenazgo.

Ambos defienden que las personas con mayores recursos deben contribuir proporcionalmente más al financiamiento de los servicios públicos y al sostenimiento del contrato social.

La organización, sin embargo, todavía no ha adoptado una propuesta fiscal específica.

Kurkdjian explicó este jueves, en una entrevista con la emisora francesa RTL, que su participación responde a la convicción de que el sistema tributario permite que las grandes fortunas tengan una contribución proporcional menor que otros sectores de la población.

El empresario sostiene que es necesario modificar las reglas fiscales para corregir esa situación.

El manifiesto que cuestiona el poder de los multimillonarios

Un cartel muestra a Donald Trump junto a Elon Musk. (Foto de Andrea Ronchini/NurPhoto) (Foto de Andrea Ronchini / NurPhoto vía AFP)

El Manifiesto de París plantea que la concentración de riqueza ha alcanzado dimensiones que amenazan el funcionamiento de las democracias.

Sus promotores sostienen que el patrimonio del 0,0001 % más rico de la población mundial, unas 3.000 familias, equivale actualmente al 17 % del producto interior bruto (PIB) mundial, frente al 3 % que representaba en 1987.

La declaración identifica tres ámbitos en los que los multimillonarios ejercen una influencia creciente: el control de grandes corporaciones multinacionales, la propiedad de medios de comunicación y plataformas digitales, y la capacidad de intervenir en las políticas públicas mediante el financiamiento de campañas electorales y candidatos.

Entre sus argumentos menciona la adquisición de Twitter por Elon Musk, posteriormente rebautizada como X, y las consecuencias internacionales de las decisiones económicas y regulatorias del Gobierno de Donald Trump.

Elon Musk y Donald Trump en una rueda de prensa en el Despacho Oval el 30 de mayo de 2025. The White House

La declaración también cuestiona que un reducido grupo de empresarios tecnológicos pueda determinar el desarrollo y la expansión de la inteligencia artificial, con repercusiones sobre el empleo, el consumo de energía, el agua y otros recursos naturales.

El manifiesto propone establecer un impuesto mínimo a las grandes fortunas, recuperar tributos impagados, fortalecer la independencia de los medios de comunicación y proteger a los periodistas frente a la censura y las injerencias.

También plantea un modelo internacional de propiedad no privatizada para las empresas de inteligencia artificial.

Cuatro premios Nobel respaldan la declaración

Entre los primeros firmantes figuran Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía 2024; Esther Duflo, galardonada en 2019; Paul Krugman, Nobel de 2008, y Joseph Stiglitz, Nobel de 2001.

También aparecen los economistas Thomas Piketty, Mariana Mazzucato y Gabriel Zucman, la periodista y escritora Naomi Klein y el historiador Rutger Bregman, entre otras personalidades del ámbito académico e intelectual.

El diario británico The Guardian publicó la víspera (25 de noviembre) una carta abierta de los promotores del Manifiesto de París, en la que desarrollan sus propuestas para enfrentar la concentración de riqueza en la era de la inteligencia artificial.

La publicación amplía la discusión más allá de Francia y presenta la necesidad de una coalición transnacional para defender la democracia.

La controversia también tiene una expresión crítica. Este jueves, Le Figaro publicó una columna de Eugénie Bastié titulada «Le zucmanisme ou la démocratie sauvée par le fisc», en la que cuestiona el planteamiento de Zucman y considera que su propuesta de gravar las grandes fortunas responde a una determinada orientación ideológica.

Las iniciativas de los Millionnaires patriotes y los firmantes del manifiesto no constituyen una misma organización ni implican una adhesión mutua.

Sin embargo, ambas sitúan en el centro del debate internacional una cuestión fundamental: hasta dónde puede llegar la concentración de riqueza sin comprometer el equilibrio democrático y la capacidad de las sociedades para decidir sobre su propio futuro.

¿Quién es Zucman?

Gabriel Zucman en la cumbre contra la oligarquía celebrada en París, Francia, el 21 de noviembre de 2026. (Foto de Daniel Perron / Hans Lucas vía AFP)

Gabriel Zucman es un economista francés especializado en desigualdad económica, concentración de la riqueza, evasión fiscal y paraísos fiscales. Es profesor de Economía en la Paris School of Economics y en la École normale supérieure de París, además de investigador en la Universidad de California en Berkeley.

Su trabajo académico se ha centrado en medir la riqueza que permanece oculta en jurisdicciones de baja tributación y estudiar cómo la competencia fiscal internacional favorece la concentración de los beneficios y las grandes fortunas.

En 2023 recibió la medalla John Bates Clark, uno de los reconocimientos más importantes de la economía estadounidense, concedido por la American Economic Association a economistas menores de 40 años por sus contribuciones al pensamiento económico.

Zucman ha defendido la aplicación de un impuesto mínimo internacional a las grandes fortunas. En 2024 elaboró, por encargo del G20, un informe sobre la tributación de las personas ultrarricas.

MANIFIESTO DE PARÍS Contra la oligarquía internacional

La explosión de la riqueza extrema es el principal hecho social de nuestro tiempo

Manifiesto de París 23/11/2026

Junto con más de 100 investigadores de todo el mundo (economistas, politólogos, juristas, sociólogos, filósofos, historiadores y otros), damos la voz de alarma: los multimillonarios son una amenaza para nuestras democracias.

Cuando la revista Forbes comenzó a clasificar las mayores fortunas del mundo en 1987, la riqueza del 0,0001% más rico, unas 1.500 familias en aquel momento, equivalía al 3% del producto interior bruto mundial.

En 2026, esa misma pequeña fracción de la población, que ahora comprende cerca de 3.000 hogares como resultado del crecimiento demográfico mundial, poseerá una riqueza equivalente al 17% del PIB mundial.

Este cambio ha trastocado el equilibrio de poder: el poder de dirigir a las corporaciones multinacionales cuyas decisiones, como la de desarrollar la inteligencia artificial, afectan a toda la humanidad; el poder de moldear la ideología dominante mediante la compra de periódicos, emisoras de radio, canales de televisión y redes sociales; y el poder de influir en las políticas públicas financiando campañas electorales y candidatos.

Este poder se retroalimenta, en una dinámica que corrompe las democracias contemporáneas. A medida que su poder económico ha crecido, los oligarcas han gastado cada vez más para defender sus intereses. El poder económico de los más ricos se utiliza, por lo tanto, para fortalecer su poder político, y viceversa.

Tras haber quedado relegada a un segundo plano en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la desigualdad había alcanzado un mínimo histórico, la tensión entre democracia y oligarquía ha regresado con fuerza y se erige una vez más como el tema central de nuestro tiempo.

Pero no podemos comprender los términos de esta lucha actual, ni analizar las condiciones para una victoria de las fuerzas democráticas, sin reconocer algo fundamentalmente nuevo. Por primera vez en la historia, la riqueza extrema y el poder que confiere se están imponiendo a escala verdaderamente planetaria.

Cuando Elon Musk compra la red social Twitter y la pone al servicio de sus causas ideológicas predilectas, no solo la república estadounidense flaquea; en muchos países se transforman los propios términos del debate público, el corazón de la vida democrática de las naciones.

Cuando Donald Trump reduzca los impuestos a las empresas en Estados Unidos y desmantele las normas de transparencia financiera, no solo se beneficiarán los estadounidenses más ricos, sino también los oligarcas de todo el mundo, que podrán hacer que sus negocios en Estados Unidos sean aún más rentables.

Cuando un puñado de magnates tecnológicos decide cubrir la Tierra con centros de datos que devoran energía y agua, no solo se están apropiando los recursos de Tennessee o Mongolia Interior; es el planeta en su conjunto el que se precipita hacia el abismo.

La riqueza extrema siempre conlleva un poder extremo, y los multimillonarios tienen razón al señalar que sus fortunas no consisten principalmente en lingotes de oro o dinero en efectivo. Consisten en mucho más que eso: sobre todo, en el control sobre el rumbo de las principales corporaciones del mundo, a través de las carteras de acciones que poseen, las cuales constituyen la mayor parte de su riqueza.

Frente a la oligarquía internacional, debemos construir ahora una Internacional democrática.

Con un impuesto mínimo a los ultrarricos, combinado con la recuperación de los impuestos impagados del pasado, una mayor independencia de los medios de comunicación y una mejor protección de los periodistas contra la injerencia y la censura, y un nuevo modelo de propiedad, internacional y desprivatizado, para las empresas de inteligencia artificial, las fuerzas democráticas del mundo pueden recuperar el control.

La supervivencia de las democracias y la habitabilidad del planeta están en juego. ¡Únete a nosotros!

París, 21 de noviembre de 2026

Firmantes

Daron Acemoglu, profesor titular de Economía del MIT, Premio Nobel de Economía 2024.

Elizabeth Anderson, profesora de Filosofía, Universidad de Michigan, Becario MacArthur.

Arjun Appadurai, antropólogo, Profesor Emérito, Universidad de Nueva York.

Souleymane Bachir Diagne, profesor de Filosofía y Francés, Universidad de Columbia.

Étienne Balibar, filósofo, Profesor Emérito, Universidad Paris Nanterre.

Seyla Benhabib, profesora emérita de Ciencias Políticas y Filosofía, Universidad de Yale.

Rutger Bregman, historiador y autor; fundador de la Escuela para la Ambición Moral.

Julia Cagé, profesora de Economía, Sciences Po.

Lucas Chancel, profesor de Economía en Sciences Po; Codirector del Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad.

Esther Duflo, premio Nobel de Economía 2019.

Isabelle Ferreras, socióloga y politóloga, FNRS / UCLouvain.

Nancy Fraser, profesora de Filosofía y Política, The New School.

Jayati Ghosh, profesora de Economía, UMass Amherst; copresidente, ICRICT.

Stéphanie Hennette-Vauchez, profesor de Derecho Público, Universidad Paris Nanterre.

Axel Honneth, filósofo, Universidad de Columbia; ex director del Institut für Sozialforschung (Frankfurt).

Nadia Yala Kisukidi, filósofa, Universidad París 8.

Naomi Klein, periodista y autora; profesora de Justicia Climática en la Universidad de Columbia Británica.

Paul Krugman, profesor distinguido del CUNY Graduate Center, Premio Nobel de Economía 2008.

Camille Landais, profesor de Economía, London School of Economics.

Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en la UCL; directora fundadora del IIPP.

Thomas Piketty, director de estudios, EHESS; Profesor, Escuela de Economía de París.

Emmanuel Saez, profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley, Medalla John Bates Clark, Becario MacArthur.

Joseph Stiglitz, profesor universitario de la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía 2001.

Antoine Vauchez, científico político, director de Investigación del CNRS, Universidad París 1.

Lea Ypi, profesora de Teoría Política, LSE.

Gabriel Zucman, economista, profesor de la École normale supérieure y de la Universidad de California, Berkeley, director del Observatorio Fiscal de la UE.

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