Los consumidores podrán comprar el combo navideño del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en los mercados de productores, bodegas móviles, ferias agropecuarias y rutas alimentarias que desarrolla la institución en distintos puntos del país.

La iniciativa contempla una distribución inicial de 200,000 paquetes, con un precio de RD$ 1,000 por unidad, como parte de las medidas del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos durante las festividades de Navidad.

El presidente Luis Abinader informó que también se trabaja para que los camiones distribuidores lleguen a los barrios más alejados de los municipios.

¿Qué productos incluye el combo navideño?

Cada paquete contiene 10 productos de la canasta básica, con un peso aproximado de 25 libras. La distribución es la siguiente:

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Cinco libras de arroz selecto.

800 gramos de habichuelas rojas.

Un pollo entero de cuatro libras.

Un cartón de 30 huevos.

Dos libras de papas.

400 gramos de espaguetis.

Media libra de ajo.

Un frasco de aceite de 16 onzas.

Dos libras de azúcar.

Una libra y media de salami.

El director del Inespre, David Herrera, explicó que el contenido del paquete puede alcanzar para aproximadamente ocho personas, tomando como referencia un consumo promedio de 1.5 kilogramos de alimentos diarios por persona.

De acuerdo con ese cálculo, el costo de RD$ 1,000 equivale a RD$ 125 por persona.

¿Por qué cuesta RD$ 1,000?

El Gobierno subsidia RD$ 470 por cada combo para mantener el precio de venta al público en RD$ 1,000.

La iniciativa fue presentada el miércoles 25 de noviembre y forma parte de un programa de distribución de alimentos a precios especiales durante la temporada navideña.

¿Se venderá después de Navidad?

El presidente Abinader informó que el Gobierno trabaja en un plan para mantener esta modalidad de venta durante enero y febrero, y posteriormente extenderla a los colmados.

Por el momento, la distribución anunciada corresponde a una primera etapa de 200,000 paquetes en los distintos puntos de comercialización del Inespre.

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