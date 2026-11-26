El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) puso en marcha su combo navideño, una oferta de 10 productos de la canasta básica que los consumidores podrán adquirir por RD$1,000 durante las festividades de Navidad.

La iniciativa fue presentada el miércoles 25 de noviembre por el presidente Luis Abinader, quien informó que el Gobierno subsidia RD$470 por cada paquete para mantener el precio de venta al público.

Según informó el director del Inespre, David Herrera, en esta primera etapa se distribuirán 200,000 combos en todo el territorio nacional.

¿Qué productos incluye el combo navideño del Inespre?

Cada paquete contiene 10 productos alimenticios en las siguientes cantidades:

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Cinco libras de arroz selecto. 800 gramos de habichuelas rojas. Un pollo entero de cuatro libras. Un cartón de 30 huevos. Dos libras de papas. 400 gramos de espaguetis. Media libra de ajo. Un frasco de aceite de 16 onzas. Dos libras de azúcar. Una libra y media de salami.

De acuerdo con las autoridades, cada combo reúne aproximadamente 25 libras de alimentos.

¿Dónde comprar el combo del Inespre?

Los consumidores podrán adquirir los paquetes a través de los diferentes canales de comercialización del Inespre:

Mercados de productores.

Bodegas móviles.

Ferias agropecuarias.

Rutas alimentarias de la institución.

El presidente Abinader indicó que se trabaja para que los camiones distribuidores lleguen también a los barrios más alejados de los municipios.

¿Para cuántas personas alcanza el combo de RD$1,000?

El director del Inespre, David Herrera, explicó que, tomando como referencia un consumo promedio de 1.5 kilogramos de alimentos diarios por persona, el contenido del paquete puede alcanzar para aproximadamente ocho personas.

Bajo ese cálculo, los RD$1,000 que cuesta el combo equivaldrían a RD$125 por persona.

¿El combo navideño del Inespre seguirá vendiéndose después de diciembre?

El presidente Abinader informó que el Gobierno trabaja en un plan para incorporar esta modalidad de venta a la oferta regular del Inespre, incluso después de las festividades navideñas.

La intención, según explicó, es mantener la iniciativa durante enero y febrero y posteriormente extenderla a los colmados.

Por el momento, la distribución inicial anunciada es de 200,000 paquetes, destinados a los distintos puntos de venta de la institución en el territorio nacional.

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