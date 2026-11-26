En las últimas 24 horas no hubo un nuevo operativo masivo en Martissant, pero la pausa no trajo silencio: el ruido se trasladó a los despachos. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, salió a defender a Nayib Bukele, Washington puso en duda la eficacia de la fuerza de la ONU y se confirmó el plan de construir tres cárceles de inspiración salvadoreña en Haití.

El choque más visible fue con Amnistía Internacional, que pidió transparencia sobre el pacto con El Salvador. Fils-Aimé replicó que los derechos humanos no pueden ser «un pretexto» para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos.

Sobre el terreno, el balance sigue en disputa. La Policía Nacional (PNH) mantiene que 54 personas murieron en Martissant el jueves y el viernes, y que otras seis murieron el domingo en Tabarre en una acción de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Pero esa contabilidad ya tiene un rival. Pierre Espérance, director de la RNDDH, asegura que la cifra real es mucho mayor: más de 100 presuntos pandilleros muertos entre el 19 y el 22 de noviembre en Martissant, Village-de-Dieu y Cité Soleil. Las autoridades no han confirmado ese número.

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Mientras tanto, la ofensiva avanza hacia su objetivo: Grand Ravine, feudo de la banda de Ti Lapli y llave del corredor Puerto Príncipe-sur. Las autoridades afirman haber recuperado la comisaría, la central eléctrica y el estadio Sylvio Cator, aunque admiten que no controlan todo el territorio. Ninguna de estas cifras cuenta con verificación independiente.

Los medios haitianos precisan el panorama operativo. Según ETV Caraïbes, una columna de vehículos blindados avanzó hacia Martissant a las cuatro de la madrugada.

Le Nouvelliste y AlterPresse llaman FRG (Fuerza de represión de los cárteles) a esa misma fuerza internacional, aquí designada GSF, y reportan que, durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, sus intervenciones en Cité Soleil, Tabarre y Gros-Morne permitieron recuperar 16 armas de fuego. En Tabarre, cerca del puente Marassa, murieron al menos seis presuntos pandilleros y se incautaron cinco fusiles, según AlterPresse.

El frente se abrió también hacia el norte. En Gros-Morne, en el Artibonito, la GSF avanzó el domingo 22 en la localidad de Pandou, donde intercambió disparos con miembros de la banda Kokorat San Ras, rama de Tibwadòm. Tras las pesquisas, incautó diez armas de fuego, unos 110 cartuchos, granadas y equipos de comunicación, y localizó más de diez vehículos sospechosos.

La fuerza no ha ofrecido un balance de víctimas ni ha precisado si hubo detenidos. Le Nouvelliste añade que crecen los llamados a que golpee después a la banda de Savien, mientras HaitiLibre titula con un interrogante si hubo “más de 100 terroristas” abatidos, una cifra similar a la que maneja Espérance.

La respuesta desde el poder

El giro llegó por escrito. Amnistía Internacional había pedido que se hiciera público el acuerdo entre Haití y El Salvador, junto con las reglas de uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé contestó sin rodeos: “El acuerdo entre Haití y El Salvador debe verse en el contexto de la emergencia de seguridad nacional. El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar cada operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos”.

Fue más lejos: dijo que los haitianos tienen derecho a vivir “sin miedo” y que no habrá tregua con las pandillas. Amnistía, por su parte, no se da por satisfecha. Insiste en que el pacto sigue siendo secreto y en que nadie sabe hasta dónde llega la libertad operativa de los salvadoreños ni qué recibe El Salvador a cambio.

El mismo 24 de noviembre, Le Nouvelliste recogió la frase del expresidente Jocelerme Privert a Bukele: “¡Gracias, Salvador!”. El diario difundió, además, un artículo de opinión con la pregunta incómoda del momento: “En 1804 vencimos a Napoleón. En 2026 aclamamos a Bukele: ¿dónde quedó nuestra soberanía?”.

En la calle, el 17 de noviembre miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe con pancartas de “Gracias, Bukele”, según AFP, y Le Nouvelliste registra nuevas jornadas de apoyo a las fuerzas salvadoreñas. Ese mismo 17 de noviembre, el Gobierno haitiano anunció en Facebook que el Consejo de Ministros había aprobado el acuerdo de cooperación con El Salvador, sin ofrecer detalles.

Tres fuerzas y un veto en el horizonte

La disputa no se queda en Puerto Príncipe. Según un reporte de Infobae publicado el lunes, la Casa Blanca ya duda de la efectividad de la GSF, y la gestión de Bukele ha aumentado la posibilidad de que Estados Unidos vete la prórroga de la fuerza cuando se debata, en marzo de 2027. En Washington, relata ese informe, habrían concluido que las operaciones de Bukele y de Vectus Global son más efectivas que las de una GSF asfixiada por la burocracia de la ONU.

El resultado es un tablero poco habitual: hoy conviven en Haití tres fuerzas distintas, la GSF de la ONU, Vectus Global —que opera junto al Gobierno haitiano— y entre 2.100 y 2.500 soldados de Bukele que actúan fuera del mando de Naciones Unidas.

El despliegue salvadoreño ha tenido también un costo humano. Según Prensa Latina, las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron de que tres de sus militares murieron mientras manipulaban explosivos, las primeras bajas conocidas de ese contingente. Bukele anunció un fondo de un millón de dólares para apoyar a las familias, de acuerdo con ETV Caraïbes, y el primer ministro Fils-Aimé visitó a los soldados salvadoreños para expresarles la solidaridad del Estado haitiano.

En paralelo, Le Nouvelliste informa de que el Gobierno recibió de la misión de la ONU en Haití (BANUH) diez blindados destinados a la GSF, y de que Fils-Aimé anunció el refuerzo de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) con 15.000 soldados en tres años.

El telón de fondo: una crisis m

edida en cifras

Detrás de la pugna política están las víctimas. El Panel de Expertos de la ONU sobre Haití contabilizó 3.165 muertes y 1.551 heridos por violencia armada entre octubre de 2025 y abril de 2026. El 65% de los fallecimientos se atribuyen a operaciones de seguridad y el 30% a ataques de bandas.

Entre marzo y mayo de 2026, la pelea por la llanura de Cul-de-Sac dejó cerca de 400 muertos, al menos 68 de ellos civiles, y 18.000 desplazados. Hoy, alrededor de 1,5 millones de haitianos han tenido que abandonar sus hogares y casi 6 millones sufren inseguridad alimentaria aguda.

Lo que más inquieta: tres cárceles



De todas las noticias, esta es la que más preocupa a los analistas. El 20 de noviembre, a su regreso de El Salvador, el ministro de Justicia haitiano, Patrick Pélissier, confirmó el proyecto de construir tres establecimientos penitenciarios inspirados en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo que había recorrido días antes.

Para Juan Martínez d’Aubuisson, la señal es clara: la operación ya no es solo de rescate, sino el traslado del modelo salvadoreño a Haití, sin transparencia sobre sus objetivos a largo plazo ni supervisión. A ello se suma una herida abierta: los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre seguían sin ser localizados al 24 de noviembre.

Los detalles que dio Pélissier en su rueda de prensa del 20 de noviembre, recogidos por Le Nouvelliste, Maximum FM y Le Journalier, precisan el proyecto. El ministro viajó a El Salvador el 16 y 17 de noviembre por encargo del primer ministro, para asistir a una conferencia internacional sobre el Estado y la democracia, y se reunió con el vicepresidente Félix Ulloa y con el ministro salvadoreño de Justicia. Visitó dos centros penitenciarios.

El primero, construido en siete meses, tiene capacidad para 40.000 reclusos y alberga a unos 21.000 miembros de pandillas, que cumplen largas condenas y no reciben visitas. El segundo se dedica a la formación profesional de condenados por otros delitos y cuenta con una veintena de aulas. “Tenemos mucho que aprender”, reconoció. Según Prensa Latina, el modelo haitiano será el de la cárcel de máxima seguridad de Tecoluca.

Pélissier planteó además tres ejes de cooperación: compartir experiencia con los polos judiciales haitianos, reforzar la formación de los policías que investigan redes criminales y organizar un posible “partido por la paz” entre Haití y El Salvador en el estadio Sylvio Cator.

Sobre las tres cárceles, dijo que se llegó a un acuerdo con una empresa especializada para construir uno de los establecimientos junto a una compañía haitiana, y que el primer ministro ya dio instrucciones para que el expediente pase a las instancias competentes y se acelere su ejecución.

Al otro lado de la frontera

En la frontera con República Dominicana, el día transcurre con relativa calma. Los reportes del lunes describen en Pedernales y Anse-à-Pitres un comercio normal, con harina, arroz, carnes, embutidos y materiales cruzando, e incluso curiosos y turistas que se acercan a ver la zona. La normalidad, sin embargo, convive con más operativos: entre el viernes 20 y el domingo 22, la DGM detuvo a 4,141 extranjeros en condición irregular y deportó a 3,996. Dajabón encabezó la lista con 768, seguido de Santo Domingo con 529 y Elías Piña con 513.

En el plano diplomático, el presidente Luis Abinader recibió el lunes en Palacio al secretario general de la OEA, Albert Ramdin. La crisis haitiana dominó la conversación y acordaron ampliar el respaldo a la pacificación, aunque sin anunciar proyectos, presupuestos ni calendarios.

República Dominicana cumple además otro papel, menos visible: el de centro de evacuación médica. Desde julio de 2024 han llegado a territorio dominicano al menos 49 efectivos extranjeros por razones médicas o de repatriación, sobre todo kenianos y salvadoreños. El último fue un herido en la explosión del campamento salvadoreño, que falleció en un hospital dominicano.

Rumbo a las elecciones

La política electoral corre en paralelo a la seguridad. Le Nouvelliste informa de que varios aspirantes, entre ellos Dominique Dupuy, Etzer Emile y Jean Ernest Muscadin, depositaron el 23 de noviembre sus candidaturas a la presidencia, y de que el partido Fusion, que no tiene candidato propio, respalda a Jocelerme Privert. HaitiLibre, que el 28 de octubre publicó un calendario electoral revisado, señala que el 17% de los electores potenciales ya está registrado. Otro artículo de Le Nouvelliste lleva por titular “Candidatos sin electores”.

Una pausa que no es paz

La guerra en Martissant está, por ahora, en pausa de anuncios, pero la discusión política no deja de crecer: el Gobierno haitiano sostiene el pacto con Bukele pese a los reparos de Amnistía, Washington duda de la fuerza de la ONU y las tres cárceles proyectadas indican que El Salvador llegó para quedarse más allá del rescate.