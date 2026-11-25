Más de 48 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe vivían fuera de su país de nacimiento en 2024, una cifra 3,3 veces superior a la estimada en 1990, indicó un nuevo estudio del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade).

De ese total, el 56,8 % residía en América del Norte, el 29 % —alrededor de 14 millones de personas— en otro país de América Latina y el Caribe, el 12,7 % en Europa y el 1,5 % en otras regiones del mundo, según el informe.

El documento del Celade, división de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), muestra que los patrones migratorios de la región se volvieron más diversos en las últimas décadas.

Si bien la emigración hacia América del Norte y Europa continúa siendo importante, la migración entre países de la región aumentó considerablemente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los efectos demográficos de la migración internacional van más allá de los cambios en el tamaño de la población, pues también afectan a la estructura por edades de las poblaciones y, de manera indirecta, al número de nacimientos y defunciones, señala el estudio.

El documento analiza datos sobre el «inventario» de migrantes publicados por Naciones Unidas e información proveniente de fuentes directas de la región, como los censos de población y vivienda, así como otros datos de los principales países receptores de inmigrantes en el espacio latinoamericano y caribeño.

Un ejercicio que compara las tendencias observadas con un escenario hipotético de saldo migratorio cero desde 1990 estima que la población de América del Norte sería un 23 % menor, la de Oceanía un 24 % menor y la de Europa un 8 % menor.

En cambio, la población de la propia América Latina y el Caribe habría sido un 6 % mayor, y la de África y Asia habría aumentado un 2 %.

Saldo migratorio cero

El saldo migratorio cero ocurre cuando el número de personas que entran en un lugar (inmigración) es igual al número de personas que salen (emigración) durante un período determinado.

Ese saldo hipotéticamente sostenido desde 1990 también habría modificado el número de nacimientos y defunciones en las distintas regiones del mundo.

En América del Norte, por ejemplo, se estima que hubo un 28 % más de nacimientos que los que se habrían producido bajo el supuesto de saldo migratorio cero.

En América Latina y el Caribe, en cambio, la migración internacional se asocia con un 6 % menos de nacimientos y un 3 % más de defunciones.

Asimismo, la estructura por edades de la población regional sería diferente: con un saldo migratorio cero desde 1990, sería menos envejecida y tendría una menor proporción de personas mayores de 60 años.

El impacto demográfico de la migración internacional varía considerablemente entre los países de la región.

En Chile, por ejemplo, la población en 2025 fue cerca de un 9 % mayor de lo que habría sido en un escenario sin el aporte de la migración internacional, y el número de nacimientos fue un 16 % mayor.

En Bolivia, en cambio, la población fue alrededor de un 9 % menor que la que se habría registrado en un escenario de migración neta nula.

En el Caribe, esa diferencia ha sido particularmente marcada: para 2025 se proyecta una brecha de alrededor de 2,7 millones de personas entre la población observada y la que habría resultado de un escenario de saldo migratorio cero desde 1990.

Claridad para el desarrollo sostenible

La Cepal considera que, a medida que la región avanza hacia una nueva etapa de su transición demográfica, comprender la relación entre migración, fecundidad, mortalidad y envejecimiento será cada vez más importante para el desarrollo sostenible.

El estudio también destaca las contribuciones que realizan las personas migrantes a las sociedades de origen y destino, entre ellas su participación en los mercados laborales, el emprendimiento, el consumo, la recaudación fiscal, las remesas y el intercambio de conocimientos y experiencias.

Esas contribuciones pueden fortalecerse mediante una mayor inclusión social y laboral. El informe señala la importancia de facilitar la regularización migratoria, el acceso al empleo formal y a los servicios, el reconocimiento de las calificaciones profesionales y las medidas para combatir la discriminación y la xenofobia.

También subraya que los derechos de las personas migrantes deben garantizarse independientemente de su situación migratoria.

La publicación plantea, finalmente, la necesidad de fortalecer los datos sobre migración, mejorar su calidad, cobertura, oportunidad y comparabilidad, y promover una mayor coordinación entre censos, encuestas y registros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más