La familia de Gabriel José Galván Peral mantiene la búsqueda del abogado, desaparecido desde el pasado 15 de noviembre, cuando fue visto por última vez en la urbanización Real, en el Distrito Nacional.

Sus familiares y allegados solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita conocer su paradero, luego de que transcurrieran varios días sin establecer contacto con él.

Galván Peral tiene 41 años y fue visto por última vez la noche del domingo 15 de noviembre, cuando salió del sector en un vehículo Hyundai Sonata blanco con rumbo desconocido.

Uno de los elementos que ha incrementado la preocupación de sus familiares es que el automóvil fue localizado en la autopista 30 de Mayo, frente al monumento a los Héroes del 30 de Mayo. En su interior estaban su cartera y su teléfono celular, según informaron sus allegados.

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¿Qué acciones se han realizado para encontrarlo?

Elizabeth Bonilla Nova, novia de Galván Peral, explicó que sus familiares han dado seguimiento al caso ante el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Defensa Civil.

También han visitado hospitales y clínicas en busca de información que permita establecer dónde se encuentra, pero hasta el reporte más reciente no habían logrado localizarlo.

Bonilla Nova manifestó su preocupación por la desaparición y explicó que Gabriel no acostumbraba a realizar salidas nocturnas. Generalmente, compartía su tiempo con ella o con su padre.

¿Dónde fue visto por última vez Gabriel Galván?

La última ubicación conocida de Galván Peral es la urbanización Real, en el Distrito Nacional, donde fue visto el 15 de noviembre antes de salir en su Hyundai Sonata blanco.

Posteriormente, el vehículo apareció en la autopista 30 de Mayo, frente al monumento a los Héroes del 30 de Mayo, con sus pertenencias personales en el interior.

Hasta las informaciones difundidas por sus familiares no se ha establecido qué ocurrió después de su salida ni dónde se encuentra.

¿Cómo ayudar a localizarlo?

Los familiares de Gabriel Galván Peral solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que haya visto el vehículo en el que se desplazaba que se comunique a los siguientes números telefónicos:

829-923-8399

849-707-7666

849-589-4747

La familia mantiene el llamado a la ciudadanía para compartir la información y contribuir a localizar al abogado.

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