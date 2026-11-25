La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) busca fortalecer los vínculos con sus egresados y mantenerlos conectados con las nuevas oportunidades de formación y desarrollo tecnológico, como parte de las iniciativas por su 60 aniversario.

Así lo expresó el vicerrector de la institución, Walter Lendor, durante la primera edición de la Gala Orgullo UNPHU 2026, en la que fueron reconocidos 18 profesionales por sus aportes en áreas como medicina, educación, música, turismo, ciencia, innovación, empresa y servicio a la sociedad.

Lendor calificó la celebración como un hito para la universidad y señaló que el reconocimiento a sus egresados responde a una visión institucional centrada en la excelencia y el desarrollo de la República Dominicana.

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Explicó que la UNPHU mantiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo sostenible del país desde una perspectiva humanista, inspirada en el pensamiento y legado del intelectual dominicano Pedro Henríquez Ureña.

Identidad latinoamericana

El académico sostuvo que esa visión reconoce el valor humano como parte fundamental de la identidad latinoamericana, así como la importancia de promover el reconocimiento de la mujer en la sociedad.

Sobre la gala, indicó que uno de sus propósitos es conseguir que los antiguos estudiantes mantengan una relación permanente con la institución y encuentren en ella un espacio de respaldo para continuar su desarrollo profesional.

"La idea es que ellos se acerquen a nosotros permanentemente y que sientan ese apoyo", manifestó Lendor, al referirse a la importancia de que los egresados puedan acceder a nuevas tendencias y conocimientos tecnológicos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más