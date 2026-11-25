La Policía Nacional informó que ofreció 10,238 asistencias a víctimas de violencia contra las mujeres e intrafamiliar entre el 17 de agosto y el 24 de noviembre de 2026, período en el que también ejecutó 3,797 acciones de protección y desarrolló actividades comunitarias dirigidas a prevenir estos hechos.

Los resultados fueron presentados por el director general de la institución, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, durante el lanzamiento de la iniciativa "Vida: Una República Dominicana libre de Violencia contra las Mujeres", encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) también realizó 79 actividades comunitarias, con las que alcanzó a 7,733 personas mediante acciones de sensibilización y prevención.

Anuncian incorporación de 200 agentes y nuevos vehículos

Durante la actividad, Rodríguez García anunció el fortalecimiento de la DEAMVI mediante la incorporación de 200 agentes policiales, de los cuales los primeros 100 serán integrados de manera inmediata, mientras que los restantes se sumarán a principios de 2027.

Asimismo, informó que la dependencia recibirá 10 camionetas y 20 motocicletas, con el propósito de ampliar su capacidad de respuesta y mejorar la atención a las víctimas de violencia.

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Estas medidas forman parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la prevención, la protección y el seguimiento de los casos relacionados con la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.

Presentan iniciativa contra la violencia hacia las mujeres

El lanzamiento de "Vida: Una República Dominicana libre de Violencia contra las Mujeres" reunió a representantes de los poderes del Estado, organismos gubernamentales y autoridades del sistema de justicia.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer la prevención, la educación, la protección de las víctimas y la aplicación de la justicia frente a la violencia de género.

En representación de la Policía Nacional también participaron las generales Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la DEAMVI, y Minoru Matsunaga, director central de la Policía de Turismo (Politur).

Como parte de la jornada se presentó la canción "Hermano, baja la mano", en la que participan 20 artistas, como herramienta de sensibilización para promover el rechazo a la violencia contra las mujeres.

La institución señaló que continuará fortaleciendo las labores de prevención y atención a las víctimas, así como las acciones dirigidas a mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de violencia.