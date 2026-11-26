La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) advirtió sobre la presión que ejercen las marcas blancas y los productos importados sobre los fabricantes dominicanos, debido a sus posibles efectos en la producción, las inversiones y la generación de empleos.

Francis Mateo, primer vicepresidente de la organización, consideró necesario garantizar condiciones equitativas de competencia para que los productores nacionales puedan participar en el mercado con reglas claras y sin distorsiones que comprometan la sostenibilidad de la industria.

Aunque reconoció que las alternativas importadas amplían la oferta y pueden beneficiar a los consumidores, señaló que el país debe prestar atención a sus efectos sobre la producción local.

Mateo también planteó la necesidad de incorporar tecnología, aumentar el valor agregado nacional y fortalecer la participación de las empresas dominicanas en las cadenas internacionales de producción y comercialización.

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El representante empresarial habló durante la apertura de una conferencia sobre los retos y oportunidades de la industria dominicana en el escenario internacional, impartida por Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana, en el marco del Cóctel de Herrera.

Durante su exposición, Pimentel presentó cifras sobre el desempeño de la manufactura y las oportunidades de expansión del sector. Según los datos ofrecidos, la manufactura local creció un 1.4 % en 2025, mientras que la manufactura de zonas francas aumentó un 1.8 %. La primera generaba 151,881 empleos formales a diciembre de ese año.

En cuanto a la inversión extranjera directa, República Dominicana captó US$ 5,032.8 millones en 2025, un incremento de 11.3 % respecto al año anterior y el cuarto récord consecutivo.

De ese total, US$ 589.9 millones se destinaron a comercio e industria, un aumento de 33.6 %, mientras que las zonas francas recibieron US$ 437.9 millones, su mayor registro histórico.

Las exportaciones del régimen nacional alcanzaron US$ 5,446.5 millones en 2025, con un crecimiento de 36.5 %. Por su parte, las zonas francas exportaron US$ 8,548.6 millones, cerca del 60 % del total nacional. Los productos médicos y farmacéuticos representaron el 33.8 % de las exportaciones de ese régimen.

Pimentel sostuvo que la internacionalización debe incorporarse desde la planificación de las inversiones y los procesos de producción industrial. También destacó las oportunidades para desarrollar proveedores nacionales que abastezcan a las 858 empresas de zonas francas instaladas en 98 parques industriales.

Durante 2025, esas empresas realizaron compras de bienes y servicios en la economía dominicana por US$ 2,175.7 millones.

Mateo afirmó que fortalecer la industria nacional es necesario para aumentar la capacidad productiva, generar empleos de calidad y contribuir a una economía más resiliente.

El encuentro abordó las oportunidades que ofrecen los cambios en el comercio internacional para ampliar la producción y las exportaciones dominicanas.

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