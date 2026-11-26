Ocho establecimientos comerciales de capital chino fueron cerrados por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) tras detectarse irregularidades durante operativos de inspección realizados en distintas localidades del país.

Según informó la institución en un comunicado de prensa, los comercios incurrieron en infracciones a la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario y a otras disposiciones que regulan la comercialización de productos en República Dominicana.

Las inspecciones abarcaron el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Baní, Santiago, Azua y San José de Ocoa. En cada establecimiento, los inspectores levantaron actas para documentar los incumplimientos detectados.

Los negocios sancionados son Pica Pollo Feng, en el Distrito Nacional; Nuevo Chino Joy Import, en Santo Domingo Este; Tienda Importadora Moda Central, en Santo Domingo Norte; Súper Tienda K (Asia), en Santiago; Plaza China Ocoa, en San José de Ocoa, y Tienda Shooting Star Mod, en Baní, provincia Peravia.

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En Azua fueron cerrados Tienda Deseo Mall y Plaza M&Q (Importadora Ming).

Pro Consumidor manifestó preocupación por la recurrencia de prácticas comerciales que incumplen las disposiciones legales y que, según indicó, pueden comprometer los intereses económicos, la seguridad y la salud de los consumidores.

La institución señaló que mantiene la vigilancia sobre estos establecimientos para verificar que sus operaciones se desarrollen conforme a las normas que regulan la actividad comercial.

Estas sanciones se producen luego de una serie de intervenciones realizadas durante las últimas semanas en establecimientos comerciales de capital chino. Pro Consumidor aseguró que continuará con los operativos de inspección, supervisión y fiscalización en diferentes puntos del territorio nacional.