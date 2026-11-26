La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) exhortó a los contribuyentes a acogerse a las facilidades de la amnistía fiscal transitoria, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, para regularizar sus deudas tributarias pendientes.

La medida está contemplada en el artículo 8 de la Ley núm. 30-26, sobre medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, y se aplica conforme a la Norma General núm. 04-26.

La disposición establece condiciones especiales para saldar obligaciones tributarias generadas antes de la promulgación de la ley, mediante distintas modalidades de pago.

En el caso de las deudas tributarias determinadas que se encuentren bajo recurso, los contribuyentes podrán saldarlas mediante el pago del impuesto adeudado, más una suma equivalente de hasta un año de intereses indemnizatorios.

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Para las deudas firmes pendientes de pago y aquellas determinadas de oficio por omisión, correspondientes a períodos no prescritos, el monto incluirá el impuesto adeudado, los recargos por mora y los intereses indemnizatorios correspondientes al primer año.

La facilidad también abarca obligaciones relacionadas con las transferencias inmobiliarias y de vehículos de motor, así como deudas derivadas de declaraciones juradas de sucesiones presentadas antes de la promulgación de la ley.

Asimismo, incluye los recargos por mora correspondientes a los anticipos del impuesto sobre la renta (ISR) que no hayan sido pagados.

La DGII indicó que pueden beneficiarse de estas disposiciones las personas físicas y jurídicas, los entes sin personalidad jurídica y las sucesiones indivisas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Cómo solicitar la facilidad

Los interesados deben presentar una solicitud a través de la Oficina Virtual de la DGII o de manera presencial en la Administración Local correspondiente.

El trámite debe incluir la identificación del contribuyente, el detalle de las deudas que desea regularizar, el tipo de impuesto, el ejercicio fiscal al que corresponden, la identificación de cada obligación y la modalidad de pago seleccionada.

La institución recordó que el plazo para acogerse a estas condiciones especiales vence el 31 de diciembre de 2026.

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