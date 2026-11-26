Las herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático permiten a las entidades financieras agilizar la evaluación de las personas que solicitan préstamos, mediante el análisis de su capacidad y comportamiento de pago, explicó Carlos J. Rijo Montás, presidente del Consejo de Directores del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana (CGR).

En declaraciones a Acento, Rijo Montás indicó que estas tecnologías facilitan la consulta de múltiples bases de datos y el procesamiento de grandes cantidades de información para evaluar a los solicitantes, tomando en cuenta los criterios y las políticas de aceptación de crédito de cada entidad financiera.

El ejecutivo señaló que los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático ayudan a identificar y segmentar mejor los perfiles de los deudores, así como a distinguir entre quienes presentan mejores condiciones de pago y quienes representan mayores riesgos crediticios.

Según explicó, estas herramientas permiten automatizar y agilizar el proceso de evaluación, ofreciendo a las entidades financieras información más oportuna para responder a las solicitudes de financiamiento.

Sostuvo, también que, en la gestión del riesgo de crédito en la era digital, deben tomarse en cuenta tres elementos: el modelo utilizado para respaldar las decisiones, los datos que alimentan ese modelo y los proveedores tecnológicos que lo sostienen.

Agregó que, según el Ranking de Digitalización 2026 de la Superintendencia de Bancos, el 79 % de los bancos múltiples utiliza agentes de inteligencia artificial y las aplicaciones bancarias superan los cinco millones de usuarios.

Además, afirmó que evaluar la capacidad de pago de los clientes continúa siendo esencial, pero consideró que ya no es suficiente, debido a que la gestión del riesgo también requiere prestar atención a los modelos tecnológicos, la calidad de la información y los proveedores que intervienen en los procesos crediticios.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más