La central termoeléctrica Punta Catalina registró una generación neta de 4,424,431 megavatios hora entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, equivalente, según una evaluación técnica, a cerca de una quinta parte de la producción eléctrica nacional.

El dato forma parte de los resultados de la octava evaluación de monitoreo en fase de operaciones realizada por la firma consultora RINA a la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), presentados el pasado 20 de noviembre.

El informe también señala que las mediciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la normativa dominicana y los parámetros de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Asimismo, las pruebas de emisiones de metales pesados realizadas en agosto de 2026 no identificaron situaciones preocupantes, de acuerdo con los resultados presentados por la consultora.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto a la biodiversidad, los estudios marinos y terrestres incluidos en la evaluación indican que los ecosistemas examinados mantienen condiciones saludables. RINA también señaló que los datos del monitoreo no muestran impactos ambientales atribuibles a la central dentro del alcance de su evaluación.

El documento constató que las dos unidades de generación operaban a plena capacidad y cumplían los parámetros de emisiones al momento de la inspección.

Sin embargo, también registró que durante el año se produjeron desviaciones en los niveles de partículas suspendidas totales, ante las cuales fueron aplicadas medidas correctivas. Los especialistas recomendaron reforzar los controles preventivos para evitar que se repitan.

Gestión ambiental y relación con las comunidades

En el ámbito social, la evaluación destacó las iniciativas desarrolladas por Punta Catalina en las comunidades cercanas, entre ellas la ampliación del programa de reconstrucción de viviendas para pescadores y familias en condiciones de vulnerabilidad.

También valoró las visitas guiadas a las instalaciones de la central como parte de las acciones de acercamiento con la población.

RINA reconoció, además, el desarrollo de los sistemas de gestión de la empresa y la ejecución de las actividades de monitoreo ambiental conforme a la programación establecida para 2026.

El informe resaltó la publicación de información financiera, operativa, ambiental y sanitaria en las plataformas institucionales como parte de las prácticas de transparencia de la empresa.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más