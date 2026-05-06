Barrick Pueblo Viejo, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) y Colorado School of Mines formalizaron un acuerdo para desarrollar un programa especializado en geociencias, minería sostenible y gestión de presas de colas.

La iniciativa articula las capacidades académicas de UTECO y Colorado School of Mines con la experiencia operativa de Barrick Pueblo Viejo, que participará como socio en la implementación del programa y en la transferencia de conocimientos vinculados a prácticas mineras responsables.

¿Qué tendrá el acuerdo?

Jornadas de campo en las operaciones de Pueblo Viejo.

Conocimiento directo de estándares de sostenibilidad.

Capacitación en prácticas de gestión de presas de colas.

Participación de especialistas internacionales.

El programa contempla un taller presencial del 12 al 15 de mayo de 2026 en el campus de UTECO, seguido de un diplomado en modalidad híbrida que se extenderá hasta el 16 de agosto.

Con esta iniciativa, las instituciones buscan elevar el nivel técnico y regulatorio del sector minero en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, promoviendo la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas para una minería más sostenible.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más