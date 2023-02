Kimin Chonjo, la dominicana que rompe paradigmas en la industria minera

Desde niña, Kimin Chel Aida Lina Chonjo, fue creciendo con el sueño de manejar camiones. La osadía de esta joven que hoy tiene 31 años, le ha permitido materializar su sueño y trascender en un oficio considerado “solo para hombres”.

Kimin trabaja en la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, donde tiene la autorización para operar seis equipos mineros.

“Yo entré aquí a los 20 años. Siempre he querido manejar camiones... siempre aspiraba a eso. Debe ser porque lo llevo en la sangre - reflexiona -. Yo tengo tíos y primos camioneros de volteos, eso es algo de familia”.

Kimin es menuda, risueña y con una energía que muy pocas personas muestran, y esto, probablemente, le ha ayudado a abrirse camino en la industria minera y conducir vehículos pesados, ambos oficios poco convencionales para las mujeres.

La dedicación y esmero de Kimin le permitieron convertirse en la primera mujer en Centroamérica y el Caribe entrenada para operar una perforadora DI650, de acuerdo con la compañía Sandvik Mining and Rock Technology, único suplidor de este equipo a nivel mundial.

La DI650 es un equipo de perforación inteligente, diseñado para trabajos exigentes y de gran capacidad en minería de superficie o a cielo abierto.

“Me siento muy feliz, son muchas las sensaciones y emociones que siento porque lo logré y soy capaz. Ser una mujer sin límites, que se dispone a hacer lo que quiera y al final cuando logras lo que te propones, eso me hace muy feliz”, dice Kimin, quien es oriunda de Bonao, de madre dominicana y padre coreano.

Mujeres en el área de Operaciones Mina

En Barrick Pueblo Viejo han roto con el estereotipo de que manejar vehículos pesados es “solo cosa de hombres”, pues aquí, conducir vehículos extrapesados es un oficio en el que cada día las mujeres ocupan más plazas.

En la empresa minera, el 22 % de la empleomanía son mujeres. Actualmente hay 111 mujeres en el equipo de Operaciones Mina, donde una gran parte opera equipos extrapesados que miden desde 6.5 m de altura y 7.64 m de ancho, y que llegan a pesar hasta 143 toneladas.

Capacitación

Al rememorar sus inicios en la Barrrick, Kimin Chonjo cuenta que cuando entró a trabajar en la empresa hace once años, solo sabía conducir pasola. “Yo traje mi currículo a Barrick a finales del 2011, me contactaron, inicié a laborar en el 2012. Empecé con un entrenamiento. Me desempeñé como camionera y duré nueve años, luego pasé al equipo de perforación, donde tengo dos años”.

Al entrar a la compañía minera, Kimin inició una serie de talleres y entrenamientos junto a un grupo de 22 personas, quienes por tres meses fueron capacitados por instructores extranjeros para desarrollar destrezas y habilidades, así como otros entrenamientos con el fin de aprender todo sobre la manipulación y el manejo correcto y seguro de equipos pesados.

“De esas 22 personas, había dos hembras y el resto hombres. Cuando terminó - el taller - quedaron 19, y las hembras fuimos de las primeras en ser llamadas a trabajar”.

Sonriendo, dice que los exámenes para aprobar cada nivel son difíciles, los cuales ha aprobado, y asegura que ha llegado hasta este punto porque le gusta el oficio que eligió. “Me siento muy bien porque cuando a ti te gusta lo que haces es algo muy grato”.

1 de 5 | 2 de 5 | 3 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |

Para Kimin, ser operadora de equipo pesado implica mucha responsabilidad y compromiso, y por eso, debe estar muy relajada, descansar bastante en sus días libres y sobre todo llevarse muy bien con sus compañeros de trabajo, con quienes mantiene buena relación laboral, pues en la mina todos tienen que trabajar en equipo.

“Aquí hay que venir con la cabeza puesta para lo que hay que hacer, no podemos mezclar los problemas que no afecten, nuestra actitud debe ser positiva siempre. Aquí nos tratamos como familia porque nos necesitamos”.

Consejo

Kimin destaca que la Barrick les está dando la oportunidad para capacitarse en este oficio y de escalar a otros niveles, pero “es una decisión propia el querer hacer o lograr algo porque las oportunidades se están dando para que la mujer se desarrolle".

"Cuando haces algo que no te gusta o que no te inspira, no vas a llegar a ninguna parte, pero cuando algo te gusta y lo quieres hacer, la fuerza motriz te impulsa hacerlo y lograrlo. Yo les exhorto que cuando le gusta algo y quieren aprender que lo hagan”.

Entiende que el reto que las personas deben enfrentar es no ponerse limites, "no limitarse a cualquier función que uno quiera realizar, yo pienso que el potencial y la actitud está en mí, y por eso, logro lo que me propongo”.

Para Kimin nada es difícil, y por eso le aconseja a las mujeres que sean optimistas "que no dejen de luchar, no dejen de soñar, nosotras las mujeres si podemos, que se empoderen, que tengan decisión y no se pongan límites, porque los límites se lo pone uno mismo; aunque las demás personas te digan que tú no puedes, tú si puedes; mientras tengas la valentía, la capacidad y la disposición de hacer lo que deseen lo van a lograr"

Ámbito familiar

La joven madre de tres hijos de 2, 7 y 12 años, dice sonriendo que tanto ellos como su madre y demás familiares en cada momento le manifiestan la admiración y lo orgulloso que se sienten de ella por ser atrevida y llegar tan lejos en el oficio que eligió. “Mi madre me apoyó en todo momento y me motivaba, no hay nada como una madre y me apoyó cuando yo más la necesité”.

Kimin cuenta que es muy hogareña y dedicada a sus hijos, a quienes aconseja bastante, sobre todo al mayor, quien desde ya le sigue los pasos, pues a su corta edad, sabe manejar montacarga y grúas.

“A mi hijo más grande yo le digo que tiene que estudiar y prepararse, que tengan aspiraciones, que sueñen, que no se queden estancados, porque hoy estoy aquí para ellos, pero mañana nadie sabe y no quiero que sean una persona que dependan de otro, sino de ellos mismos, y le digo que me mire a mí que salgo a trabajar y a tirar hacía delante por ellos y porque me gusta. Ser una mujer independiente es algo que te hace sentir muy bien".

Barrick Pueblo Viejo

Pueblo Viejo es la inversión extranjera que representan el 77 % de la inversión acumulada en el sector minero (fuente Analytica), con una inversión ) de más de US$ 6,400 millones en capital inicial, de mantenimiento y expansión (hasta Diciembre 2021).

Pueblo Viejo ha sido un motor económico importante en la República Dominicana. Las exportaciones de la empresa entre 2013 a 2021 promedian alrededor del 31 % de las exportaciones nacionales (excluye Zonas Francas).

Esta empresa minera cuenta con 2,833 colaboradores (a septiembre de 2022). La empleomanía está compuesta en un 78% hombres y 22 % mujeres.

Desde el 2020 hasta el 2022, Barrick Pueblo Viejo ha recibido la certificación Sello Igualando RD, nivel Oro por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta certificación la avala como una empresa que

pone en practica acciones y políticas para garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas