En el marco de la implementación del Plan Anti-Crisis, diseñado para salvaguardar el poder adquisitivo de las familias dominicanas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció la activación formal del mecanismo de congelamiento para los precios de los principales combustibles por un período de tres meses.

Para materializar la sostenibilidad financiera de este plan, el Gobierno dispuso congelar el Gas licuado de petróleo (GLP) y un reajuste de RD$ 6 a la gasolina premium y gasoil óptimo y un reajuste de RD$ 3 a la gasolina regular y el gasoil regular, respectivamente.

Al establecer esta base durante la primera semana, el Estado destina un fondo de RD$ 555.7 millones, asumiendo directamente las alzas del mercado internacional para no transferir este costo a la población.

En paralelo, el MICM anunció una baja de RD$ 4.12 para el avtur, RD$ 5.10 para el kerosene, RD$ 2.69 para el fuel oíl #6, RD $0.57 en el fuel oíl #1 y congelado el gas natural.

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1 de 1 | En paralelo, el MICM anunció una baja de RD$4.12 para el avtur, RD$5.10 para el kerosene, RD$2.69 para el fuel oíl #6, RD$0.57 en el fuel oíl #1 y congelado el gas natural.

Combustibles subirán entre RD$ 3 y RD$ 6, mientras el GLP queda congelado

Esta decisión estratégica busca evitar aumentos mayores y proteger la estabilidad económica general.

En tal sentido, el mecanismo garantiza que los precios de los hidrocarburos de mayor consumo se mantendrán sin variación durante los próximos tres meses, condicionado a que el precio internacional del petróleo no supere los US$ 95 por barril.

Para la semana del 13 al 19 de junio 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$341.10 por galón sube RD$6.00.

Gasolina Regular RD$310.50 por galón sube RD$3.00.

Gasoil Regular RD$262.80 por galón sube RD$3.00.

Gasoil Óptimo RD$293.10 por galón sube RD$6.00.

Avtur RD$267.00 por galón baja RD$4.12.

Kerosene RD$303.20 por galón baja RD$5.10.

Fuel Oíl #6 RD$186.15 por galón baja RD$2.69.

Fuel Oíl 1%S RD$206.81 por galón baja RD$0.57.

Gas Licuado de Petróleo ( GLP ) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

) RD$137.20 por galón mantiene su precio. Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 58.83 de las publicaciones diarias del Banco Central.

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