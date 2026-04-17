El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano asumirá el 100% de las alzas en el mercado local, destinando RD$ 1,153.8 millones para subsidiar los combustibles durante la semana del 18 al 24 de abril de 2026.

El subsidio por tipo de combustible asciende a RD$ 104.8 millones para el GLP; RD$ 415.2 millones al gasoil regular; RD$ 263.2 millones en gasoil óptimo; RD$ 233.9 millones a gasolina premium y RD$ 136.6 millones a la gasolina regular.

Este esfuerzo del Gobierno evita ajustes en el GLP, gasolina premium y regular, gasoil óptimo y regular.

¿Cuáles serán los precios?

Para la semana del 18 al 24 de abril 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

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Gasolina Premium se venderá a RD$ 314.10 por galón mantiene su precio

Gasolina Regular RD$294.50 por galón mantiene su precio

Gasoil Regular RD$246.80 por galón mantiene su precio

Gasoil Óptimo RD$266.10 por galón mantiene su precio

Avtur RD$318.65 por galón baja RD$ 38.66

Kerosene RD$360.00 por galón baja RD$ 41.90

Fuel Oil #6 RD$182.98 por galón baja RD$ 12.90

Fuel Oil 1%S RD$206.06 por galón baja RD$ 12.32

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$ 137.20 por galón mantiene su precio

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio

Esta medida forma parte del Plan de Mitigación frente a los efectos de la crisis en Medio Oriente, orientado a preservar la estabilidad económica y proteger a las familias dominicanas ante la volatilidad de los mercados internacionales.

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