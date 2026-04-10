El Gobierno dominicano dispuso aumentos en los precios de varios combustibles para la semana del 11 al 17 de abril, con incrementos de hasta RD$ 9 por galón en productos clave como las gasolinas y el gasoil.
Según la información divulgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la gasolina premium sube RD$ 9.00 y la regular RD$ 7.00, mientras que el gasoil regular y el óptimo aumentan RD$7.00 y RD$9.00, respectivamente.
También registran alzas el avtur (RD$ 6.85) y el kerosene (RD$6.70), en tanto que los fuel oil presentan reducciones.
En contraste, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural se mantienen sin variación, como parte de las medidas oficiales para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.
Las autoridades informaron que el congelamiento de estos combustibles responde a su uso esencial en los hogares dominicanos.
El Gobierno explicó que destinó un subsidio extraordinario de RD$ 1,793 millones para contener mayores alzas, en medio de la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Según las proyecciones oficiales, sin esta intervención estatal los combustibles habrían alcanzado precios significativamente más elevados, lo que habría incrementado el costo de vida en el país.
Para la semana del 11 al 17 de abril los precios de los combustibles quedaron establecidos de la siguiente manera:
Gasolina Premium se venderá a RD$ 314.10 por galón sube RD$ 9.00.
Gasolina Regular RD$ 294.50 por galón sube RD$ 7.00.
Gasoil Regular RD$246.80 por galón sube RD$7.00.
Gasoil Óptimo RD$266.10 por galón sube RD$9.00.
Avtur RD$357.31 por galón sube RD$6.85.
Kerosene RD$401.90 por galón sube RD$6.70.
Fuel Oíl #6 RD$195.88 por galón baja RD$3.76.
Fuel Oíl 1%S RD$218.38 por galón baja RD$6.68.
Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.
Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.
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